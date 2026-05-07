07.05.2026 06:42
Najważniejsze wydarzenia 7 maja 2026 r.
Zapraszamy na relację „Dzieje się", gdzie znajdziecie informacje o najważniejszych wydarzeniach 7 maja 2026 r. M.in.:
- Na 10.30 zaplanowano briefing prasowy w sprawie ogłoszenia wyboru strategicznego partnera technologicznego dla spółki ElectroMobility Poland w kontekście budowy hubu elektromobilności w Jaworznie, z udziałem m.in. ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna.
- O 15 rozpocznie się konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego na temat oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce.
- Rozpocznie się wizyta sekretarza stanu USA Marco Rubio we Włoszech i Watykanie (do 8 maja). Do Włoch wybiera się także premier Donald Tusk, który zostanie przyjęty na audiencji przez Leona XIV.
