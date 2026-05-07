Giełda na czerwono, Dino najsłabsze w WIG20. Dzień na GPW 7 maja 2026 r.

W czwartek główne indeksy warszawskiej giełdy zaliczyły spadki. WIG20 spadł o 1 proc. i na koniec dnia wyniósł 3593 pkt. Szeroki WIG, po spadku o 0,8 proc., wyniósł za to 132 309 pkt.

Mniejsze spadki zaliczyły za to mWIG40 (–0,2 proc.) oraz sWIG80 (–0,6 proc.).

Analitycy wskazują jednak, że na te spadki należy patrzeć w kontekście środowej sesji, która zakończyła się silnymi wzrostami głównych indeksów.

– Na szerokim rynku europejskim można obserwować przewagę umiarkowanych spadków. Jest to spowodowane kombinacją niepewności związanej z konfliktem w Iranie – i towarzyszącymi mu oczekiwaniami inflacyjnymi – oraz realizacją zysków po wczorajszych dynamicznych wzrostach – ocenia Kamil Szczepański.

WIG20 niemal cały na czerwono, Dino najsłabsze

W czwartek w WIG20 tylko KGHM zakończył dzień z pozytywnym wynikiem. Akcje miedziowego giganta podrożały bowiem o 0,4 proc. W środę spółka zaliczyła ponad 10–procentowy wzrost, a w czwartek poinformowała o rozpoczęciu współpracy z grupą Freeport w celu rozszerzenia poszukiwań rud miedzi w Chile.

Najmocniejszy spadek odnotowało Dino, którego akcje straciły 4,7 proc. O 3,6 proc. spadły notowania Modivo, a o ponad 2 proc. traciły także PGE (–2 proc.) i Budimexu (–2,8 proc.).

W środę po południu Budimex opublikował wyniki, które były zbliżone do konsensusu. Z kolei na czwartkowej konferencji przedstawiciele zarządu spółki poinformowali, że spodziewają się wzrostu presji na marże oraz ceny materiałów budowlanych.

Po środowej sesji wyniki za I kwartał 2026 r. – choć szacunkowe – podał także Tauron. Były one powyżej konsensusu. Akcje spółki spadły jednak w czwartek o 0,9 proc.

Chemia najgorszym sektorem, słaby dzień banków

Najgorszym indeksem sektorowym okazał się w czwartek WIG-chemia, który, ciągnięty w dół przez niemal 4-procentowy spadek grupy Azoty, stracił 2,6 proc.

Niewiele lepiej radziły sobie sektory budowlany i energetyczny (po –1,7 proc.) oraz odzieżowy (–1,3 proc.).

Z kolei sektor bankowy stracił 0,9 proc. Jedynymi bankami, które odnotowały wzrosty, były UniCredit (+1,2 proc.) i BNP Paribas (+4,1 proc.), którego opublikowane w czwartek rano kwartalne wyniki przebiły rynkowe prognozy.

Rex Concepts debiutuje na rynku głównym GPW

W czwartek na rynku głównym GPW doszło też do debiutu Rex Concepts – franczyzobiorcy Burger King i Popeyes w Polsce. Akcje spółki, początkowo wyceniane na 14 zł, na zamknięciu spadły o 2,9 proc. do 13,60 zł.

IPO Rex Concepts jest pierwszym takim przypadkiem na rynku głównym na GPW w 2026 r. Chociaż wcześniej zadebiutowały tam Creotech Quantum oraz Syn2bio, ale był to efekt wydzielenia: w przypadku pierwszej z Creotech Instruments, a w przypadku drugiej – z Syntetik.

W Europie i USA spadki

Tymczasem w Europie indeks EuroStoxx50 stracił 0,9 proc. Z kolei niemiecki DAX spadł o 1 proc., francuski CAC 40 o 1,2 proc., a brytyjski FTSE 100 – o 1,6 proc.

Tymczasem w Stanach Zjednoczonych przed godz. 18.30 S&P500 spadał o 0,3 proc., Nasdaq Composite o 0,2 proc., a Dow Jones Industrial traci 0,4 proc.

„Należy spodziewać się trendu bocznego"

Dyrektor biura strategii rynkowych PKO BP Mariusz Adamiak ocenia, że przyszłe miesiące na warszawskiej giełdzie mogą nie być tak pozytywne jak dotąd. Przypomina, że od początku roku WIG wzrósł o ok. 13 proc., a w ciągu całego 2025 r. – o 47 proc.

– To są ogromne wzrosty i kursy nie są już tak atrakcyjne, jak były wcześniej – wskazuje.

– Należałoby się spodziewać wyhamowania wzrostów i raczej trendu bocznego niż dalszych zwyżek. Oczywiście, jeżeli spółki będą pokazywały dobre wyniki, to jeszcze na jakieś umiarkowane zyski w tym roku pewnie można liczyć – przewiduje.