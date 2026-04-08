Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.04.2026
NEWSROOM XYZ
08.04.2026 06:35

Najważniejsze wydarzenia 8 kwietnia 2026 r.

O 12.00 rozpocznie się posiedzenie rządu. Ministrowie zajmą się nowelizacją ustawy o prawach i obowiązkach ucznia – nowe przepisy mają zagwarantować uczniom ustawowe prawo do kształtowania własnego wyglądu. W porządku obrad znalazły się też projekt opóźniający termin przekazywania JPK w podatkach dochodowych dla firm prowadzących księgi rachunkowe oraz ustawa o związku metropolitalnym w województwie pomorskim.

Dziś rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomiści oceniają, że ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie RPP nie zdecyduje się na zmianę stóp procentowych.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zaczyna dziś czterodniową wizytę w USA. Jeszcze dziś ma spotkać się z prezydentem Donaldem Trumpem, sekretarzem stanu Markiem Rubio i sekretarzem obrony Pete’em Hegsethem.

O 11.00 poznamy dane o sprzedaży detalicznej w strefie euro – ekonomiści spodziewają się, że była o 1,6 proc. wyższa niż rok wcześniej. Opublikowane zostaną także dane o inflacji producenckiej, która według prognoz ma wynieść -3 proc.

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: fact-checking Kultura
Jak państwo wspiera czasopisma literackie? Rekordziści otrzymali ponad pół miliona złotych
Po informacji Krzysztofa Stanowskiego w podkaście WojewódzkiKędzierski na temat rzekomego półmilionowego grantu dla „Krytyki Literackiej” przyglądamy się zasadom przyznawania dotacji dla czasopism kulturalnych.
05.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Xtreme Brands zbuduje siłę w Europie. 700 mln zł inwestycji i 750 nie tylko siłowni
Łukasz Dojka zaczynał od siłowni w piwnicy. Dziś, ze wsparciem funduszu bValue, mierzy w 500 klubów fitness w kilku krajach, 150 sal zabaw i 100 lokali w nowym koncepcie. W tym roku zaprezentuje szczegóły i zacznie międzynarodową ekspansję. Będzie to wymagało ogromnych inwestycji: własnych i kilkuset franczyzobiorców.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska liderem leasingu w UE. MŚP coraz mocniej stawiają na ten model
Polski rynek leasingu przeszedł w ciągu ostatnich trzech dekad ewolucję od niszowej działalności z początku lat 90. do roli jednego z głównych filarów wspierania inwestycji. Zgodnie z wynikami badania SAFE 2025, leasing jest uznawany za kluczowe źródło finansowania przez 63 proc. polskich MŚP, a 42 proc. firm z tego sektora korzysta z niego w sposób ciągły, co jest najwyższym wynikiem w całej Unii Europejskiej.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Geopolityka staje się problemem systemowym. Szefowie ryzyka banków o Bliskim Wschodzie i polskiej gospodarce
Polskie banki wchodzą w okres niepewności. Ryzyka geopolityczne zaczynają dominować nad tradycyjnymi zagrożeniami kredytowymi. Jednocześnie sektor musi mierzyć się z nowymi wyzwaniami jak masowe refinansowanie i cyberataki na klientów. Prezentujemy drugą część cyklu, który powstał na podstawie rozmów z siedmioma szefami ryzyka w największych polskich bankach.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Freenow pod skrzydłami Lyft. Rozpocznie w Europie pilotażowy program autonomicznych taksówek
Freenow przygotowuje się na pełną integrację z amerykańskim graczem – firmą Lyft. Przejęcie, do którego doszło w ubiegłym roku, otwiera przed firmą taksówkarską nowe perspektywy – z amerykańskim właścicielem chcą rozpocząć program pilotażowy dla autonomicznych taksówek w dwóch państwach Europy. Zdaniem eksperta dla Polski może być to jednak perspektywa zbyt odległa.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje Modivo mocno w dół. Rynek ocenia groźbę Trumpa. Dzień na GPW 7 kwietnia 2026 r.
Wtorkowa sesja zakończyła się spadkami najważniejszych indeksów GPW pomimo porannych wzrostów. W WIG20 najmocniej straciły akcje Modivo, podczas gdy najlepszy okazał się PKO BP. Po południu uwagę inwestorów skupiły słowa Donalda Trumpa, który zagroził wymazaniem irańskiej cywilizacji.
07.04.2026