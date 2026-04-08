Najważniejsze wydarzenia 8 kwietnia 2026 r.

O 12.00 rozpocznie się posiedzenie rządu. Ministrowie zajmą się nowelizacją ustawy o prawach i obowiązkach ucznia – nowe przepisy mają zagwarantować uczniom ustawowe prawo do kształtowania własnego wyglądu. W porządku obrad znalazły się też projekt opóźniający termin przekazywania JPK w podatkach dochodowych dla firm prowadzących księgi rachunkowe oraz ustawa o związku metropolitalnym w województwie pomorskim.

Dziś rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomiści oceniają, że ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie RPP nie zdecyduje się na zmianę stóp procentowych.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zaczyna dziś czterodniową wizytę w USA. Jeszcze dziś ma spotkać się z prezydentem Donaldem Trumpem, sekretarzem stanu Markiem Rubio i sekretarzem obrony Pete’em Hegsethem.

O 11.00 poznamy dane o sprzedaży detalicznej w strefie euro – ekonomiści spodziewają się, że była o 1,6 proc. wyższa niż rok wcześniej. Opublikowane zostaną także dane o inflacji producenckiej, która według prognoz ma wynieść -3 proc.