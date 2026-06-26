NanoGroup zostanie większościowym akcjonariuszem Auxilius Pharma. Spółki podpisały umowę inwestycyjną

Spółki NanoGroup i Auxilius Pharma podpisały umowę inwestycyjną. Kontrakt zakłada m.in. wymianę akcji spółek. NanoGroup ma stać się większościowym akcjonariuszem Auxiliusa. Intencją spółki jest dążenia do przejęcia 100 proc. akcji Auxilius Pharma.

Akcjonariusze Auxiliusa otrzymają akcje NanoGroup po ustalonym parytecie, wynoszącym 11,2 akcji NanoGroup za jedną akcję Auxiliusa. Na potrzeby transakcji wartość NanoGroup została ustalona na 179 mln zł, co daje 4,20 zł za jedną nową akcję spółki. Wycena Auxilius Pharma wyniosła natomiast niemal 109,2 mln zł, co daje 47,04 zł na jedną akcję.

Transakcja będzie miała charakter bezgotówkowy. NanoGroup dokona emisji do 26 mln nowych akcji. Istotni akcjonariusze NanoGroup i Auxilius Pharma zostaną objęci 18-miesięcznym lock-upem (zakazem sprzedaży akcji spółki). Jednym z elementów umowy jest również powołanie do zarządu NanoGroup Jędrzeja Litwiniuka, czyli prezesa Auxilius Pharma. Do rady nadzorczej NanoGroup wejdą z kolei Jakub Tatak oraz Tomasz Zastawny.

– Zgody akcjonariuszy na zawarcie lock-upu bez wątpienia wskazują na ich długoterminowe zaangażowanie oraz wiarę w nasz model biznesowy oparty na rozszerzaniu grupy oraz dywersyfikacji portfela wysokojakościowych projektów biotechnologicznych. Oprócz nowej struktury akcjonariatu nasza spółka zyska nowych członków rady nadzorczej oraz zarządu, którzy odzwierciedlą nadchodzące zmiany – wskazał prezes NanoGroup Przemysław Mazurek.

NanoGroup idzie w stronę konsolidacji rynku

NanoGroup to notowana na warszawskiej giełdzie spółka tworząca grupę biotechnologiczną. Umowa z Auxilus Pharma – spółką rozwijającą m.in. lek na dusznicę bolesną (projekt AUX-001) – to dla grupy istotny krok na drodze do konsolidacji rynku. O jej planach z tym związanych pisaliśmy w XYZ.

Rok temu, w maju 2025 r., spółki zawarły list intencyjny określający kierunek rozmów. W ich efekcie NanoGroup za pośrednictwem funduszu ffVC zainwestowała 7,5 mln zł w wartej 15 mln zł rundzie inwestycyjnej w działającą na amerykańskim rynku spółkę, którą Auxilius przeznacza na rozwój swojej cząsteczki AUX-001.

– Budowa wiodącej grupy biotechnologicznej nie jest możliwa bez udziału w niej nowoczesnych, skoncentrowanych na rezultatach i bazujących na wykorzystywaniu znacznie mniej ryzykownych i tańszych projektów o skróconym czasie do rynku. Auxilius Pharma świetnie wpisuje się w ten model. Po realizacji podpisanej umowy, AUX stanie się częścią tworzonej przez nas grupy, a nasza spółka pozyska nowych, wartościowych akcjonariuszy – komentuje prezes NanoGroup Przemysław Mazurek.

Umocnieniu pozycji NanoGroup ma zwłaszcza sprzyjać fakt, że realizowany przez Auxiliusa projekt AUX-001 ma krótką i mniej ryzykowną drogę do wejścia na rynek oraz szansę na partnering jeszcze w 2027 r.

– Jako współzałożyciel Auxilius Pharma oraz prezes spółki jestem bardzo zadowolony ze współpracy z NanoGroup. Oprócz pozyskania środków na rozwój projektu AUX-001 staliśmy się bardziej eksponowani na rynku kapitałowym, wzbudzając zainteresowanie nowych inwestorów. Już niebawem jako akcjonariusz i członek zarządu NanoGroup będę mieć bezpośredni wpływ na rozwój nie tylko naszej cząsteczki dedykowanej leczeniu dusznicy bolesnej, ale będę mógł również wesprzeć rozwój innych projektów grupy, zwłaszcza pod kątem amerykańskiego rynku – wskazuje z kolei prezes Auxiliusa Jędrzej Litwiniuk.

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