NanoGroup o krok bliżej komercjalizacji projektu, który rozwija od lat

Polska spółka biotechnologiczna NanoGroup jest o krok bliżej komercjalizacji rozwijanej technologii NanOX Recovery Box. Spółka zależna grupy ma umowę z TÜV NORD Polska dotycząca certyfikacji projektu w UE.

Umowa między NanoSanguis i jednostką notyfikowaną TÜV NORD Polska to rozpoczęcie formalnego procesu certyfikacji produktu NanOX Recovery Box zgodnie z unijnym prawodawstwem.

„Uzyskanie certyfikatów MDR i ISO 13485 pozwoli NanoGroup wprowadzić produkty na rynki UE oraz państwa spoza Unii uznające oznakowanie CE, stanowiąc międzynarodowe potwierdzenie bezpieczeństwa, jakości i skuteczności wyrobów oraz warunek ich pełnej komercjalizacji" – podała spółka.

„Zawarcie umowy stanowi konsekwentną realizację pierwszego z kamieni milowych zapowiedzianych jesienią 2025 r. oraz jednocześnie istotny etap w rozwoju projektów grupy, bezpośrednio przybliżający ich komercjalizację w UE oraz na rynkach pozaunijnych uznających oznakowanie CE" – dodano w komunikacie.

NanoGroup rozwija system NanOX od lat

Jak opisywaliśmy w tym tekście, NanOX Recovery Box to jeden z trzech elementów rozwijanego od lat przez spółkę autorskiego systemu do pozaustrojowej perfuzji (przepływu krwi) organów do przeszczepiania. Jest to urządzenie do mechanicznej perfuzji. Proces certyfikacji obejmuje także drugi element systemu – jednorazy zestaw perfuzyjny NanOX 4K Perfusion SET.

Docelowo system ma uzupełniać opracowywany przez spółkę płyn perfuzyjny przenoszący gazy oddechowe NanOX 4 Kidney. Każdy z trzech elementów systemu ma stanowić potencjalnie odrębną linię przychodów dla spółki.

– Zawarcie umowy z TÜV NORD Polska to strategiczny krok, który w sposób uporządkowany i w pełni zgodny z europejskimi regulacjami otwiera przed nami bezpośrednią drogę do komercjalizacji systemu NanOX. Certyfikacja MDR nie tylko umożliwia wprowadzenie produktu na rynek europejski, ale również znacząco podnosi atrakcyjność technologii w oczach potencjalnych partnerów oraz inwestorów – skomentował cytowany w komunikacie spółki jej prezes, Przemysław Mazurek.



–Realizacja procesu certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną przynosi NanoGroup wymierne korzyści strategiczne, w tym formalne potwierdzenie zgodności technologii z obowiązującymi regulacjami, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej, a także zwiększenie potencjału komercjalizacji produktów – dodał Mazurek.

Grupa pozyskała w 2025 r. 24,8 mln zł grantów na dalszy rozwój

W 2025 r. grupa pozyskała finansowanie dalszego rozwoju w wysokości łącznie 24,8 mln zł w formie grantów oraz 22,3 mln zł w ramach prowadzonej emisji akcji serii N.

Część tej kwoty, w wysokości 10,6 mln zł, pochodziła z objęcia akcji w ramach podpisanej umowy inwestycyjnej z głównym akcjonariuszem NanoGroup, Michałem Lachem.

Od 2017 r. spółka jest notowana na rynku głównym na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW).

Długoterminowa strategia NanoGroup zakłada rozwój technologii, dywersyfikację portfela projektów oraz budowę szerokiego portfolio innowacyjnych przedsięwzięć biotechnologicznych o wysokim potencjale komercyjnym i partneringowym.

Do 2028 r. NanoGroup chce zająć czołowe miejsce w gronie polskich grup biotechnologicznych po względem wartości rynkowej, podpisać co najmniej dwie duże umowy partneringowe oraz mieć minimum 10 aktywnych projektów w portfolio.