Nocna prohibicja w Warszawie. Radni przyjęli uchwałę o wprowadzeniu zakazu na terenie całego miasta

Radni miasta Warszawy przyjęli uchwałę wprowadzającą nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta. Jeśli uchwała nie zostanie zakwestionowana przez wojewodę, przepisy zaczną obowiązywać 1 czerwca.

Uchwałę przyjęto 57 głosami za. Przeciw było dwóch radnych z PiS.

Wcześniej opinię o projekcie wyraziły dzielnice. Wszystkie poparły ten pomysł.

Zgodnie z projektem obecnej uchwały, nocny zakaz sprzedaży alkoholu obowiązywałby na terenie całego miasta w godzinach 22-6 i dotyczyłby sklepów oraz stacji benzynowych. Zakaz nie będzie dotyczył sklepów w strefie wolnocłowej Lotniska Chopina.

Długa droga Warszawy do nocnej prohibicji

Wprowadzanie nocnej prohibicji w Warszawie przeszło długą i burzliwą drogę, co opisywaliśmy w XYZ.

Najpierw projekt uchwały w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu w określonych godzinach zaproponowało stowarzyszenie Miasto Jest Nasze (MJN).

Prezydent miasta Rafał Trzaskowski początkowo był przeciwny zakazowi. Potem zmienił zdanie i zaproponował swój projekt, w którym chciał wprowadzić zakaz na terenie całego miasta, ale o godzinę krótszy, niż przewidywała propozycja MJN.

Następnie Trzaskowski wycofał się z tego pomysłu i zaproponował wprowadzenie pilotażowo nocnej prohibicji na terenie dwóch dzielnic: Śródmieścia i Pragi-Północ. Zakaz zaczął obowiązywać od 1 listopada 2025 r. Dotyczy sklepów, stacji benzynowych oraz stoisk detalicznych w lokalach gastronomicznych.

Źródło: PAP/XYZ