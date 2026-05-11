Nowa elektrownia w Polsce. Energa zaczęła budowę

Energa z grupy Orlen buduje w Gdańsku elektrownię gazowo-parową o mocy 560 MW. Będzie to pierwsze wielkoskalowe systemowe źródło energii na Pomorzu. W poniedziałek 11 maja odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod tę inwestycję.

Budowa w Gdańsku bloku gazowego była analizowana od lat, ale dopiero wygranie aukcji rynku mocy umożliwiło wcielenie tego planu w życie. Dzięki rynkowi mocy elektrownia będzie otrzymywała wynagrodzenie za samą gotowość do pracy.

– Ubiegły rok był przełomowy dla tej inwestycji. Dzięki wygraniu aukcji rynku mocy przeszliśmy z fazy koncepcyjnej do realizacyjnej. To projekt o znaczeniu strategicznym. Elektrownia będzie stabilnym, niskoemisyjnym źródłem energii, kluczowym dla bilansowania systemu. Inwestycja ta daje też silny impuls dla rozwoju regionu. Gdańsk staje się dziś jeszcze wyraźniejszym punktem na energetycznej mapie Polski – stwierdziła Magdalena Kamińska, prezeska Energi.

Kto buduje nową elektrownię

Generalnym wykonawcą bloku gazowego jest konsorcjum z udziałem Polimeksu Mostostal, Siemens Energy Global i Siemens Energy. Siemens jest dostawcą turbiny gazowej i generatora. Na placu budowy elektrowni trwają już prace ziemne. Doprowadzono podstawowe przyłącza mediów, realizowane są stopniowo drogi wewnętrzne. Równolegle odbywają się prace konstrukcyjne. Rozpoczęła się również realizacja infrastruktury pomocniczej.

Inwestor informuje, że pierwsze prace fundamentowe ruszą w drugiej połowie 2026 r. Natomiast dostawa kluczowych urządzeń – w tym turbiny gazowej, które jest sercem elektrowni – rozpocznie się w 2027 r. Po uruchomieniu w obiekcie pracować będzie 60 wykwalifikowanych pracowników.

Kluczowa inwestycja

Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że to kluczowa inwestycja z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa.

– Dzisiaj nasz system potrzebuje elastyczności, dobrej współpracy z odnawialnymi źródłami energii, dyspozycyjności i stabilności. To wszystko łączy ta inwestycja. W polskiej energetyce realizujemy plan „od węgla do atomu”. To proces, który ma podstawy ekonomiczne, bo inwestujemy w to, co jest tańsze. Bardzo mocno inwestujemy także w polski przemysł. 80 proc. środków tej inwestycji zostanie wydanych na krajowym rynku – powiedział Miłosz Motyka.

To kolejna „gazówka”, która powstaje w ramach grupy Orlen. Podobne bloki powstają w Grudziądzu (dwie jednostki) i Ostrołęce. Ich łączna moc zainstalowana wyniesie około 2,4 GW. Bloki będą w stanie wyprodukować energię elektryczną wystarczającą do zasilenia prawie 5,5 mln gospodarstw domowych rocznie.

Autorka: Barbara Oksińska