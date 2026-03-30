Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 30.03.2026
NEWSROOM XYZ
30.03.2026 15:49

Nowe polskie satelity ICEYE trafiły na orbitę. „Ważny dzień dla Wojska Polskiego"

Dwa radarowe satelity rozpoznawcze ICEYE przeznaczone dla wojska trafiły na orbitę. Według wiceszefa MON Cezarego Tomczyka na koniec roku Polska będzie miała dziewięć satelitów na orbicie.

„Dzisiaj ważny dzień dla Wojska Polskiego, kolejne wzmocnienie zdolności rozpoznawczych RP. W ramach misji SpaceX Transporter-16 na orbitę trafią dwa satelity radarowe ICEYE dla Sił Zbrojnych RP, realizowane w programie MikroSAR. To element budowy pierwszej polskiej konstelacji radarowej POLSARIS, systemu zapewniającego zobrazowanie Ziemi niezależnie od pogody i pory dnia” – napisał na X Sztab Generalny.

„I poleciały! Dwa kolejne polskie satelity lecą na orbitę! Na początku 2025 roku nie mieliśmy ani jednego – pod koniec 2026 roku będziemy mieć ich aż 9! To prawdziwa zmiana!” – wtórował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX zabrała z bazy kosmicznej Vandenberg 119 ładunków, w tym właśnie dwa satelity ICEYE w ramach programu MikroSAR. To kolejna partia zwiadowczych satelitów dla wojska fińsko-polskiej firmy. 28 listopada 2025 r. na orbitę trafił pierwszy taki ładunek.

„W zależności od potrzeb można szybko przejść od ogólnego podglądu dużych obszarów do bardzo szczegółowej analizy konkretnego miejsca. Dzięki temu Siły Zbrojne RP zyskują dużą elastyczność w prowadzeniu rozpoznania” – tłumaczy w oświadczeniu firma.

ICEYE dodaje, że SAR pozwala obserwować teren z satelity 24 godziny na dobę. Do tego fale mikrofalowe przenikają przez dym, chmury i mgłę. „Ponieważ satelity radarowe nie wykorzystują światła widzialnego, obraz jest monochromatyczny. Odporność na warunki atmosferyczne i zdolność do obrazowania 24/7 sprawiają, że SAR jest idealnym narzędziem do zastosowań wojskowych oraz w zarządzaniu kryzysowym” – podsumowuje firma.

Rafał Modrzewski, twórca Iceye'a, Przedsiębiorcą Roku EY
Siedziba główna Iceye
ICEYE wypuściło na orbitę nowe satelity dla wojska. Fot. mat. pras. Iceye
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Ze Słowacji. Jak wyglądałoby piwo z Mentzenem w gejowskiej knajpie?
Pojechałem na Słowację, by sobie to wyobrazić.
29.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Arcybiskup Sarah Mullally. Niezwykła historia pierwszej kobiety na czele Kościoła Anglii
Od naczelnej pielęgniarki kraju do pierwszej kobiety na tronie arcybiskupów Canterbury. Historyczny ingres nowej zwierzchniczki Kościoła Anglii przerywa 1400 lat męskiej dominacji. Ale Sarah Mullally nie ma zbyt wiele czasu na świętowanie: staje na czele instytucji głęboko podzielonej, mierzącej się z buntem konserwatystów i wstrząśniętej tuszowaniem wieloletnich nadużyć seksualnych wobec małoletnich.
28.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Świat się zbroi. Polska Izba Dual Use chce zmienić nasz kraj w ośrodek produkcji dla armii
Dziś wszystkie kraje zwiększają wydatki na zbrojenia, polski rząd zamierza wydać na obronność 2 bln zł. To niepowtarzalna szansa na zbudowanie silnego przemysłu, który będzie pracował nie tylko na potrzeby kraju, ale całej Europy, a nawet świata i dostarczał rozwiązania nie tylko armiom, ale też cywilom. Ruszyła izba, która zadba o interesy biznesu. Ma już poparcie ponad setki firm.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Prawica skuteczniej korzysta z radykalizacji. Koalicja w sytuacji bez wyjścia
Akceptacja dla politycznej agresji i radykalizmu jest obecna zarówno u sympatyków koalicji, jak i opozycji. Większe korzyści czerpie z tego jednak tylko jedna strona. Druga potrzebuje przedefiniowania swoich metod. Raport „Ludzie bezwstydni. Dynamika emocjonalna populizmu w Polsce” to alarm dla rządzących.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury zatopi największego polskiego przewoźnika kolejowego? W grze 770 mln zł
Planowana przez rząd zmiana w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym realnie zagraża spółce Polregio, największemu przewoźnikowi kolejowemu w Polsce, który i tak od lat jest na granicy zapaści. Tłumaczenie Ministerstwa Infrastruktury jedynie potwierdza rozbieżność zdań i chaos panujące w resorcie.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Były raper premierem Nepalu. Efekt protestów Generacji Z
35-letni Balendra Shah, szerzej znany pod artystycznym pseudonimem Balen, od piątku kieruje rządem leżącego w Himalajach kraju. Były raper i burmistrz Katmandu pomógł wywrócić stolik dotychczasowego politycznego establishmentu po ubiegłorocznych masowych protestach antykorupcyjnych.
28.03.2026