Nowe polskie satelity ICEYE trafiły na orbitę. „Ważny dzień dla Wojska Polskiego"

Dwa radarowe satelity rozpoznawcze ICEYE przeznaczone dla wojska trafiły na orbitę. Według wiceszefa MON Cezarego Tomczyka na koniec roku Polska będzie miała dziewięć satelitów na orbicie.

„Dzisiaj ważny dzień dla Wojska Polskiego, kolejne wzmocnienie zdolności rozpoznawczych RP. W ramach misji SpaceX Transporter-16 na orbitę trafią dwa satelity radarowe ICEYE dla Sił Zbrojnych RP, realizowane w programie MikroSAR. To element budowy pierwszej polskiej konstelacji radarowej POLSARIS, systemu zapewniającego zobrazowanie Ziemi niezależnie od pogody i pory dnia” – napisał na X Sztab Generalny.

„I poleciały! Dwa kolejne polskie satelity lecą na orbitę! Na początku 2025 roku nie mieliśmy ani jednego – pod koniec 2026 roku będziemy mieć ich aż 9! To prawdziwa zmiana!” – wtórował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX zabrała z bazy kosmicznej Vandenberg 119 ładunków, w tym właśnie dwa satelity ICEYE w ramach programu MikroSAR. To kolejna partia zwiadowczych satelitów dla wojska fińsko-polskiej firmy. 28 listopada 2025 r. na orbitę trafił pierwszy taki ładunek.

„W zależności od potrzeb można szybko przejść od ogólnego podglądu dużych obszarów do bardzo szczegółowej analizy konkretnego miejsca. Dzięki temu Siły Zbrojne RP zyskują dużą elastyczność w prowadzeniu rozpoznania” – tłumaczy w oświadczeniu firma.

ICEYE dodaje, że SAR pozwala obserwować teren z satelity 24 godziny na dobę. Do tego fale mikrofalowe przenikają przez dym, chmury i mgłę. „Ponieważ satelity radarowe nie wykorzystują światła widzialnego, obraz jest monochromatyczny. Odporność na warunki atmosferyczne i zdolność do obrazowania 24/7 sprawiają, że SAR jest idealnym narzędziem do zastosowań wojskowych oraz w zarządzaniu kryzysowym” – podsumowuje firma.