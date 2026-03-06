Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.03.2026
06.03.2026 19:04

Rafał Modrzewski, twórca ICEYE, Przedsiębiorcą Roku EY

Rafał Modrzewski, twórca i prezes firmy Iceye, jednej z największych firm kosmicznych w Europie, zdobył tytuł Przedsiębiorcy Roku przyznawany przez EY.

Rafał Modrzewski to polski przedsiębiorca technologiczny i współzałożyciel firmy ICEYE, specjalizującej się w obrazowaniu Ziemi z wykorzystaniem satelitów radarowych SAR. Ukończył studia na Aalto University w Finlandii, gdzie rozpoczął prace nad koncepcją komercyjnej konstelacji małych satelitów radarowych.

Założone w 2014 r. ICEYE stworzyło jedną z największych na świecie flot satelitów SAR, dostarczając dane m.in. dla rządów, sektora ubezpieczeniowego oraz firm zajmujących się analizą danych geoprzestrzennych. Modrzewski pełni funkcję CEO spółki i jest uznawany za jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich przedsiębiorców w sektorze kosmicznym.

EY Przedsiębiorca Roku to międzynarodowy konkurs dla przedsiębiorców organizowany przez EY, którego celem jest wyróżnianie osób stojących za najbardziej dynamicznymi i innowacyjnymi firmami prywatnymi. Program powstał w 1986 roku w Stanach Zjednoczonych i dziś jest realizowany w ponad 60 krajach świata.

Polska edycja konkursu odbywa się od 2003 roku. Kandydatów ocenia niezależne jury złożone z przedsiębiorców i laureatów poprzednich edycji, które bierze pod uwagę m.in. wizję biznesową, innowacyjność, strategię rozwoju, działalność międzynarodową oraz relacje z pracownikami i otoczeniem biznesowym.

Laureaci wyłaniani są w kilku kategoriach, takich jak np. produkcja i usługi, nowy biznes czy nowe technologie. Zwycięzca głównej nagrody reprezentuje Polskę w światowym finale konkursu EY World Entrepreneur Of The Year, który co roku odbywa się w Monte Carlo i gromadzi najlepszych przedsiębiorców z całego świata.

W ostatnich latach tytuł zdobyli m.in.: Małgorzata Adamkiewicz (Adamed Pharma), Przemysław Gacek (Grupa Pracuj), Paweł Jarski (Elemental Holding) czy Rafał Brzoska (Integer / InPost).

Gala rozdania nagród Przedsiębiorca Roku EY
Gala rozdania nagród Przedsiębiorca Roku EY. Fot. Grzegorz Nawacki/XYZ
