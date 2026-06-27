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27.06.2026 14:47

Nowy Jork zamraża czynsze dla miliona mieszkań

Nowy Jork ogłosił zamrożenie czynszów dla około miliona mieszkań – podaje Reuters. Przez dwa lata ceny nie zmienią się. Zohran Mamdani realizuje w ten sposób jedną ze swoich głównych obietnic wyborczych.

Komisja ds. Mieszkalnictwa Nowego Jorku przegłosowała w czwartek zamrożenie czynszów w około milionie mieszkań objętych regulacją. Przepisy zaczną obowiązywać od października na okres dwóch lat.

To historyczne zwycięstwo dla najemców w Nowym Jorku. To ulga, na którą zasługują pracujący mieszkańcy naszego miasta” – triumfował burmistrz Zohran Mamdani, który z zamrożenia czynszów uczynił jedną ze swoich głównych obietnic wyborczych.

Średni miesięczny czynsz za mieszkanie objęte regulacją wynosił 1 599 dolarów. Tymczasem mediana w Nowym Jorku wynosi 3 950 dolarów.

Socjalistyczny demokrata Zohran Mamdani wybrał 6 z 9 członków Komisji ds. Mieszkalnictwa.

Na burmistrza został wybrany w styczniu.

Źródło: Reuters

Piłkarska pasja Mamdaniego. Burmistrz angażuje Nowy Jork w mundial
Nowy Jork
Nowy Jork ogłosił zamrożenie czynszów dla około miliona mieszkań – podaje Reuters.
Fot. Merten Snijders/Getty Images
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