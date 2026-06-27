Nowy Jork zamraża czynsze dla miliona mieszkań

Nowy Jork ogłosił zamrożenie czynszów dla około miliona mieszkań – podaje Reuters. Przez dwa lata ceny nie zmienią się. Zohran Mamdani realizuje w ten sposób jedną ze swoich głównych obietnic wyborczych.

Komisja ds. Mieszkalnictwa Nowego Jorku przegłosowała w czwartek zamrożenie czynszów w około milionie mieszkań objętych regulacją. Przepisy zaczną obowiązywać od października na okres dwóch lat.

„To historyczne zwycięstwo dla najemców w Nowym Jorku. To ulga, na którą zasługują pracujący mieszkańcy naszego miasta” – triumfował burmistrz Zohran Mamdani, który z zamrożenia czynszów uczynił jedną ze swoich głównych obietnic wyborczych.

Średni miesięczny czynsz za mieszkanie objęte regulacją wynosił 1 599 dolarów. Tymczasem mediana w Nowym Jorku wynosi 3 950 dolarów.

Socjalistyczny demokrata Zohran Mamdani wybrał 6 z 9 członków Komisji ds. Mieszkalnictwa.

Na burmistrza został wybrany w styczniu.

Źródło: Reuters