Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.03.2026
NEWSROOM XYZ
24.03.2026 07:14

Tajna umowa Izraela z Azerbejdżanem kluczowa dla wojny z Iranem

Atakując irańskie okręty na Morzu Kaspijskim, Izrael chronił Azerbejdżan – podaje portal Maritime-Executive. Oba kraje zawarły tajną umowę o współpracy obronnej. Analitycy uważają, że Izrael chce wsparcia Baku w wojnie z Iranem.

Izraelski atak na irańską flotę, przeprowadzony w ubiegłym tygodniu na Morzu Kaspijskim, mógł mieć na celu pozbawienie Iranu możliwości dalszego zagrażania Azerbejdżanowi – ocenia Maritime-Executive. Bombardowanie bazy sprawiło, że dominującą pozycję na tych wodach uzyskało Baku.

Izrael zniszczył też irańsko-rosyjski morski szlak transportowy, którym Moskwa dostarczała sprzęt wojskowy do Iranu. Szlak przebiegał przez wody terytorialne Azerbejdżanu.

„Narodowy imperatyw bezpieczeństwa, który skłonił Izrael do ataku, znacznie bardziej prawdopodobnie wynikał ze wsparcia i ochrony Azerbejdżanu, z którym Izrael ma tajne porozumienie o współpracy obronnej, prawdopodobnie kluczowe dla dalszego prowadzenia obecnej wojny” – czytamy.

Irańskie władze od lat traktują Azerbejdżan jako znajdujący się w ich strefie wpływów. W 2023 r. Teheran próbował stworzyć organizację Huseyniyun – wzorowaną na Hezbollahu – która miałaby obalić azerbejdżański rząd i ustanowić szyicką republikę na wzór Iranu.

Napięcia między Iranem a Azerbejdżanem wzrosły od wybuchu wojny, zwłaszcza po ataku dronów na azerbejdżańskie międzynarodowe lotnisko w Nachiczewanie. Prezydent Ilham Alijew stwierdził, że „niezależny Azerbejdżan jest miejscem nadziei dla Azerów mieszkających w Iranie”.

Analitycy widzą w tym rzucenie wyzwania Iranowi. Z kolei izraelskie ataki, wspierające Teheran, oceniają jako zachętę, by Baku przyłączyło się do wojny. Zwłaszcza że obrona Iranu okazała się dużo bardziej odporna, niż spodziewali się tego amerykańscy i izraelscy wojskowi.

Ewentualna konfrontacja Azerbejdżanu z Iranem mogłaby wciągnąć w wojnę także Turcję, czyli najbliższego sojusznika Baku. W 2021 r. oba państwa podpisały układ wojskowy, zgodnie z którym, jeśli niezależność lub integralność terytorialna któregokolwiek z tych dwóch krajów zostanie zagrożona przez państwo trzecie, oba rządy udzielą sobie wsparcia, w tym wojskowego.

Przypomnijmy, wojna na Bliskim Wschodzie trwa od 28 lutego, gdy rozpoczął się izraelsko-amerykański atak na Iran. Konflikt rozprzestrzenił się gdy Teheran w odwecie zaatakował Izrael i inne kraje, zwłaszcza te, w której znajdują się amerykańskie bazy.

Źródło: Maritime-Executive, PAP, XYZ

Trump podtrzymuje, że prowadzi rozmowy z Iranem. Teheran zaprzecza
Izrael i Azerbejdżan miały zawrzeć tajną umowę o współpracy obronnej.
Fot. Nasser Ishtayeh/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy
Urodzeni w latach 90. wygrali gospodarczo. Kolejne pokolenia mogą mieć trudniej. A jak mieli starsi?
Warunki gospodarcze, w których dorastają poszczególne pokolenia, różnią się między krajami i epokami. Z danych wynika, że Polacy urodzeni w połowie lat 90. trafili na wyjątkowy moment – szybki wzrost gospodarczy, który przyspieszał ich dochody w dorosłym życiu. Jednocześnie dorastali w realiach wysokiego bezrobocia i kosztów transformacji. Porównaliśmy ich sytuację z równieśnikami z innych krajów. Warunki gospodarcze, w których dorastają poszczególne pokolenia, mogą znacząco różnić się między krajami i epokami. Analiza średniego wzrostu PKB na osobę pokazuje, że Polacy urodzeni w połowie lat 90-tych XX wieku doświadczyli jak dotąd wyjątkowo szybkiego wzrostu gospodarczego w ciągu swojego życia – znacznie wyższego niż ich rówieśnicy w krajach rozwiniętych. Jednocześnie ich dzieciństwo przypadło na okres wysokiego bezrobocia i kosztów transformacji gospodarczej.
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Deloitte ocenił własnego klienta? Spór o miliardy z KPO dla Izery i zarzuty konfliktu interesów
Zielone światło w konkursie na miliardy złotych z KPO otrzymała spółka ElectroMobility Poland (EMP). Wnioski oceniał zewnętrzny doradca – Deloitte Advisory – który w poprzednich latach współpracował z EMP, inkasując ponad 4 mln zł. Odrzuceni wnioskodawcy mówią wprost: „to konflikt interesów”. Pojawiają się też pytania o ewentualną współpracę projektu z chińskimi partnerami.
Kategorie artykułu: Świat
Sojusz podobnie myślących. UE i Australia dopinają wielką umowę handlową
Widmo kolejnych amerykańskich ceł robi swoje: Unia Europejska i Australia podpiszą umowę handlową po ośmiu latach trudnych negocjacji. Z perspektywy Brukseli i Canberry to nie tylko potencjalne zyski dla biznesu, ale przede wszystkim strategiczne zbliżenie pomiędzy „myślącymi podobnie”. I choć politycy mówią o historycznym porozumieniu, diabeł tkwi w szczegółach. Zanim umowa stanie się faktem, musi przetrwać starcie z potężnym lobby rolniczym i skomplikowaną procedurą ratyfikacyjną w obu stolicach.
Kategorie artykułu: Biznes
Wojna na Bliskim Wschodzie kosztuje biura podróży miliony. Czy latem Polacy postawią na Europę?
Giełdowy Rainbow podsumował koszty związane z atakiem na Iran, ale wojna nie załamała sprzedaży oferty na lato. Itaka i Wakacje.pl przewidują większe zainteresowanie wakacjami w Europie. Z kolei w eSky klienci zamiast rezygnować z wyjazdów na Bliski Wschód po prostu wybierają inne kierunki.
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Arabia Saudyjska przejmuje inicjatywę. Wojna na Bliskim Wschodzie osłabia pozycję ZEA w Afryce
Bliskowschodni kryzys może przetasować układ sił nie tylko w Zatoce Perskiej, ale także w Afryce. Gdy ZEA tracą reputację stabilnego hubu handlowego, Arabia Saudyjska wzmacnia swój wizerunek bezpieczniejszego i bardziej przewidywalnego partnera. To może mieć konsekwencje także dla polskich eksporterów, którzy dziś korzystają z emirackich pośredników.
Kategorie artykułu: Biznes
Pięć kroków w kierunku transformacji ciepłownictwa, które odciążą portfele Polaków
Aby ograniczyć emisje i zapewnić gospodarstwom domowym dostęp do stabilnych i przystępnych cenowo źródeł ciepła, konieczna jest całościowa transformacja polskiego ciepłownictwa. Choć początkowe nakłady będą wysokie, w dłuższej perspektywie pozwolą na stabilizację cen.
