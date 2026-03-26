Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.03.2026
NEWSROOM XYZ
26.03.2026 18:21

Minister finansów: obniżka VAT na paliwo to dla budżetu koszt 900 mln zł miesięcznie

Koszt proponowanego przez rząd obniżenia podatku VAT na paliwo dla budżetu to miesięcznie około 900 mln zł. W przypadku akcyzy to 700 mln zł – podał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Domański zabrał głos przed posiedzeniem rządu, na którym gabinet Donald Tuska ma zająć się projektami nakierowanymi na obniżkę cen paliw na stacjach. Premier zapowiedział zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia podczas konferencji prasowej w ciągu dnia.

Szef resort finansów zaznaczył, że omawiane rozwiązania mają charakter czasowy i będą dostosowywane do zmieniającej sytuacji na rynkach.

– Te rozwiązania mają charakter czasowy. Będziemy elastycznie dostosowywać stawki akcyzy i stawki podatku do zmieniającej się w sposób bardzo dynamiczny sytuacji rynkowej. Widzimy chociażby dzisiaj, że ceny oleju napędowego spadły, a na rynku ropy widzimy wzrostu – powiedział minister.

Podał, że w przypadku obniżki podatku VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc. koszt dla budżetu będzie rzędu 900 mln zł na miesiąc.

Koszt obniżenia akcyzy w wysokości proponowanej przez rząd wyniesie z kolei 700 mln zł miesięcznie – podał szef resortu finansów. Zgodnie z propozycją rządu akcyza na benzynę zostanie obniżona o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy.

Minister Domański podał także, że w związku z tymi kosztami trwają prace nad podatkiem od nadmiarowych zysków (tzw. windfall tax).

–Z punktu widzenia budżetu są to poważne podatki. Dlatego podejmujemy prace na rzecz wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków, by te podmioty, które ze względu na sytuację na rynkach, na marże mają ponadwymiarowe zyski, zapłaciły podatek – powiedział Domański.

Tekst zaktualizowano.

Fot. PAP/Leszek Szymański
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Wybory w Danii. Trzy scenariusze dla rządu i ich konsekwencje dla Polski
Ani tradycyjny czerwony blok skupiający partie lewicowe, ani niebieski blok prawicowy nie są w stanie samodzielnie osiągnąć wymaganych 90 mandatów w 179-osobowym Folketingu. Klucz do zamku Christiansborg trzyma ugrupowanie Umiarkowanych (Moderaterne), którego lider Lars Løkke Rasmussen może stać się architektem nowego duńskiego porządku. Sprawdzamy, jakie są możliwe koalicje i jak zmienią podejście Danii do polityki imigracyjnej, Ukrainy czy funduszy unijnych.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Wojna w Iranie. 5 czarnych scenariuszy makro, które prawdopodobnie się nie ziszczą
Scenariusze geopolityczne rzadko się realizują, ale gdy już tak się dzieje, mogą gwałtownie przestawić globalną gospodarkę. Ewentualna eskalacja konfliktu wokół Iranu i blokada cieśniny Ormuz mogłyby wywołać jednoczesny szok na rynku ropy, gazu i inflacji.
26.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Czym grozi podatek od OC? Prezes Allianza o kontrowersyjnym projekcie i planach ubezpieczyciela (WYWIAD)
Składki OC są w Polsce poniżej ekonomicznej racjonalności, ceny muszą wzrosnąć. Jeśli politycy dołożą do tego zapowiadany podatek, kierowcy odczują to natychmiast. Z Marcinem Kulawikiem, prezesem Allianza, rozmawiamy o oczekiwaniach niemieckiego właściciela, cierpliwości w odbudowie pozycji wśród multiagentów i zmianach właścicielskich w Santanderze, jego głównym partnerze bankowym.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Jak Polska (nie) przyciąga inwestorów. „Coś się zatkało, nie tak miało być"
Wszystkie kraje starają się przyciągać inwestycje. A Polska? Program grantów dla inwestorów nie działa. Program grantów dla inwestycji w technologie niskoemisyjne się skończył, a kolejnego jeszcze nie uruchomiono. Ochrona przed podatkiem globalnym jest dopiero w przygotowaniu. Podobnie wygląda kwestia ułatwień w uzyskaniu zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji. Eksperci ostrzegają: firmy nie będą czekać.
26.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
To już początek prekampanii przed wyborami w 2027 r. Sprawdzamy, gdzie opozycja spotyka się z wyborcami
Współczesna ekonomia uwagi wymaga, że aby zapisać się w pamięci wyborców, trzeba wciąż o sobie przypominać. Choć do wyborów pozostało aż półtora roku, to część środowisk politycznych już teraz de facto prowadzi wyborczą prekampanię. Sprawdziliśmy, z jaką intensywnością i które regiony Polski odwiedzają politycy opozycji.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Technologia
Kadry dla atomu. W Polsce powstaje nowy rynek pracy. Plan przygotuje politechnika
Przed budową elektrowni atomowej inwestorzy budują kadry. W szczytowym okresie inwestycji potrzebnych będzie 12 tys. ludzi. Zaangażowane spółki już szkolą, akredytują wykonawców i wysyłają studentów na specjalistyczne staże. Rząd chce jednak wiedzieć, jak długoterminowo szkolić kadry dla całego sektora jądrowego jako nowej branży – także poza pierwszą elektrownią na Pomorzu. W kwietniu rusza specjalny projekt.
24.03.2026