Minister finansów: obniżka VAT na paliwo to dla budżetu koszt 900 mln zł miesięcznie

Koszt proponowanego przez rząd obniżenia podatku VAT na paliwo dla budżetu to miesięcznie około 900 mln zł. W przypadku akcyzy to 700 mln zł – podał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Domański zabrał głos przed posiedzeniem rządu, na którym gabinet Donald Tuska ma zająć się projektami nakierowanymi na obniżkę cen paliw na stacjach. Premier zapowiedział zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia podczas konferencji prasowej w ciągu dnia.

Minister finansów podał, ile będą kosztować obniżki VAT i akcyzy

Szef resort finansów zaznaczył, że omawiane rozwiązania mają charakter czasowy i będą dostosowywane do zmieniającej sytuacji na rynkach.

– Te rozwiązania mają charakter czasowy. Będziemy elastycznie dostosowywać stawki akcyzy i stawki podatku do zmieniającej się w sposób bardzo dynamiczny sytuacji rynkowej. Widzimy chociażby dzisiaj, że ceny oleju napędowego spadły, a na rynku ropy widzimy wzrostu – powiedział minister.

Podał, że w przypadku obniżki podatku VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc. koszt dla budżetu będzie rzędu 900 mln zł na miesiąc.

Koszt obniżenia akcyzy w wysokości proponowanej przez rząd wyniesie z kolei 700 mln zł miesięcznie – podał szef resortu finansów. Zgodnie z propozycją rządu akcyza na benzynę zostanie obniżona o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy.

Minister Domański podał także, że w związku z tymi kosztami trwają prace nad podatkiem od nadmiarowych zysków (tzw. windfall tax).

–Z punktu widzenia budżetu są to poważne podatki. Dlatego podejmujemy prace na rzecz wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków, by te podmioty, które ze względu na sytuację na rynkach, na marże mają ponadwymiarowe zyski, zapłaciły podatek – powiedział Domański.

