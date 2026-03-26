26.03.2026 14:16

Premier Donald Tusk: obniżymy stawkę VAT na paliwa do 8 proc. Rząd wprowadzi też maksymalne ceny detaliczne

Rząd obniży dziś stawkę VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc. – ogłosił premier Donald Tusk w czwartek. Wprowadzi też maksymalne ceny paliw i obniży akcyzę.

Akcyza zostanie obniżona do minimum wymaganego przepisami unijnymi – podał premier. Akcyza na benzynę zostanie obniżona o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy.

Tusk zapowiedział wprowadzenie maksymalnych cen detalicznych na paliwa. Będzie je ustalał każdego dnia minister energii.

Jak podał premier, dzięki tym działaniom ceny paliw spadną o ok. 1,20 zł na litrze. 

– Zdecydowaliśmy się na podjęcie działań w pełni świadomi, że w decydującej mierze sytuacja na rynku paliw na świecie i w Polsce będzie zależała od tego, co się dzieje na wojnie na Bliskim Wschodzie – powiedział szef rządu.

Na czwartek zwołano nadzwyczajne posiedzenie rządu, które ma zająć się działaniami zapowiedzianymi przez premiera. Posiedzenie jest zaplanowane na godz. 18. Premier chce, by parlament przyjął nowe przepisy jeszcze w piątek, by jeszcze tego samego dnia trafiły one na biurko prezydenta.

Po konferencji premiera marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podał, że zwołał konwent seniorów w sprawie projektów ustaw zapowiedzianych przez Tuska. Projekty te będą procedowane w Sejmie już w czwartek od godz. 20.30 – podał Czarzasty.

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska podała z kolei, że zwoła posiedzenie Senatu na piątek na godz. 14.

Rząd na razie nie przewiduje limitowania sprzedaży paliwa

Premier podał także, że rząd na razie nie przewiduje żadnych form limitowania przy sprzedaży paliwa. Szef rządu był pytany na konferencji prasowej, czy proponowane rozwiązania dotyczące obniżek cen paliw na stacjach nie spowodują pojawienia się turystyki paliwowej.

– Będziemy dokładnie monitorowali, czy skala turystyki paliwowej będzie wymagała jakiegoś działania, czy też nie – powiedział premier na konferencji prasowej. Dodał, że Polska jest w dobrej sytuacji, jeśli chodzi o stabilność dostaw ze względu na zapasy paliw, jakimi dysponujemy.

– W związku z tym na razie nie przewidujemy żadnych form limitowania sprzedaży paliwa. Dobrze pamiętamy, jak ludzie reagują, gdy jakiś rząd wpada na pomysł, że będziemy ograniczali limitami podaż paliwa – wtedy powstaje wrażenie, że paliwa zaraz zabraknie, trzeba kupić na zapas i robi się kłopot – powiedział premier.

Szef rządu przyznał, że rząd nie zawaha się użyć „twardych narzędzi”, jeśli zjawisko turystki paliwowej miałoby miejsce. Podkreślił jednocześnie, że muszą być one zgodne z prawem, ponieważ dotyczyłyby wspólnego rynku UE.

- Gdyby się okazało, że jest turystyka paliwowa, której skala byłaby niepokojąca – nie sądzę jednak, żeby tak było – to wtedy zareagujemy – zadeklarował premier.

W grę wchodzi podatek od nadmiarowych zysków

– Jeśli koncerny paliwowe będą zarabiać zbyt dużo na sprzedaży paliw dzięki wysokim cenom ropy naftowej, rząd wprowadzi podatek od nadmiarowych zysków – poinformował także w czwartek premier Donald Tusk.

Premier zapowiedział, że rząd będzie analizował detaliczne ceny paliw i jeśli uzna, że koncerny paliwowe zarabiają zbyt dużo dzięki marży, która jest tym wyższa, im wyższe są ceny ropy naftowej, rząd wprowadzi tzw. windfall tax, czyli podatek od nadmiarowych zysków.

– Sytuacja jest tak paradoksalna, że im wyższe ceny na rynkach światowych i im więcej ludzie płacą na stacjach benzynowych, tym ci, którzy działają w tym biznesie mają większe zyski. W takich sytuacjach (...) będziemy reagowali, wprowadzając podatek od nadmiarowych zysków koncernów. Podjęliśmy te działania – powiedział szef rządu.

Źródło: PAP. Tekst zaktualizowano.

Premier RP Donald Tusk w Brukseli, 6 marca 2025 r.
Fot. PAP/Wiktor Dąbkowski
Fot. PAP/Wiktor Dąbkowski
Może zainteresować Cię również
Przedsiębiorcy sceptyczni wobec KSeF? „Ponad połowa chce odroczenia reformy” (BADANIE)
Jak przedsiębiorcy oceniają KSeF? Z najnowszego badania wynika, że połowa badanych odroczyłaby reformę
26.03.2026
CEO Creotech Quantum: Powinniśmy być dumni, że mamy polskie firmy, które będą wdrażały kwantowe rozwiązania na poziomie europejskim (WYWIAD)
Creotech Quantum szykuje się do kwietniowego wejścia na warszawski parkiet. Jak będzie wyglądał debiut i jak polska firma stała się dostawcą technologii kwantowych na europejskim poziomie – wyjaśnia CEO spółki dr Anna Kamińska.
26.03.2026
Strzał w stopę Giorgii Meloni. Co dalej z szefową włoskiego rządu po przegranym referendum?
Przez ponad trzy lata wydawała się nie do zatrzymania. Uspokoiła rynki, zapanowała nad włoską prawicą i narzuciła krajowej polityce własne reguły gry. Referendum w sprawie kontrowersyjnej reformy sądownictwa pokazało jednak, że wpływy Giorgii Meloni mają swoje granice. Czy to jedynie chwilowe potknięcie czy początek końca słynnego „efektu Meloni”?
26.03.2026
Inwestuj więcej, czyli wesprzyj Polskę. Jak BM PKO BP chce przyciągnąć nowy kapitał na giełdę?
Polacy mają coraz więcej oszczędności, ale większość z nich wciąż trzymają w gotówce lub na depozytach. Inwestuje nadal niewielu – szczególnie na rynku akcji. Samer Masri, dyrektor Biura Maklerskiego PKO BP, uważa, że to problem, bo w obecnej sytuacji geopolitycznej pieniądze Polaków powinny pracować – nie tylko na rzecz gospodarki, ale także jej bezpieczeństwa. Kierowana przez niego instytucja zabiega o zmiany regulacyjne i rozwija nowe produkty, które mają przyciągnąć świeży kapitał na giełdę.
25.03.2026
Czym grozi podatek od OC? Prezes Allianza o kontrowersyjnym projekcie i planach ubezpieczyciela (WYWIAD)
Składki OC są w Polsce poniżej ekonomicznej racjonalności, ceny muszą wzrosnąć. Jeśli politycy dołożą do tego zapowiadany podatek, kierowcy odczują to natychmiast. Z Marcinem Kulawikiem, prezesem Allianza, rozmawiamy o oczekiwaniach niemieckiego właściciela, cierpliwości w odbudowie pozycji wśród multiagentów i zmianach właścicielskich w Santanderze, jego głównym partnerze bankowym.
25.03.2026
Wybory w Danii. Trzy scenariusze dla rządu i ich konsekwencje dla Polski
Ani tradycyjny czerwony blok skupiający partie lewicowe, ani niebieski blok prawicowy nie są w stanie samodzielnie osiągnąć wymaganych 90 mandatów w 179-osobowym Folketingu. Klucz do zamku Christiansborg trzyma ugrupowanie Umiarkowanych (Moderaterne), którego lider Lars Løkke Rasmussen może stać się architektem nowego duńskiego porządku. Sprawdzamy, jakie są możliwe koalicje i jak zmienią podejście Danii do polityki imigracyjnej, Ukrainy czy funduszy unijnych.
25.03.2026