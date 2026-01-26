Odwołane pociągi, zamknięte szkoły. IMGW wydaje ostrzeżenia dla trzynastu województw przed gołoledzią

PKP Intercity odwołuje pociągi z Wrocławia do Szczecina. W woj. zachodniopomorskim zamknięto też ponad 50 szkół. To efekt oblodzeń spowodowanych przez marznący deszcz. IMGW wydało w tej sprawie ostrzeżenia dla 13 województw.

W poniedziałek urząd wojewódzki, w porozumieniu z kuratorem oświaty, odwołał lekcje w ponad 50 szkołach, m.in. w Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu, Gryfinie, Białogardzie, Łobzie, Drawsku i Gryficach. Placówek, które wstrzymały zajęcia, może być jednak więcej. – Sytuacja jest dynamiczna, w związku z tym spodziewamy się, że powiatów, gmin i placówek, które będą zawieszały zajęcia, będzie znacznie więcej – tłumaczy wicewojewoda Bartosz Brożyński. Jak dodał, szkoły rekomendowały rodzicom, by dzieci zostały w domach. Uczniowie, którzy dotrą do placówek, będą mieli jednak zapewnioną opiekę.

Jak z kolei dodaje RMF FM, podobną decyzję podjęły władze woj. wielkopolskiego. W wielu gminach zamknięto więc wszystkie szkoły. Według rozgłośni, w całej Polsce zajęcia nie odbywają się w 245 placówkach edukacyjnych.

Wicewojewoda zachodniopomorski mówił też, że z powodu gołoledzi oraz oblodzonych chodników do szpitali zgłasza się wielu pacjentów z urazami ortopedycznymi. Jednocześnie od północy do godz. 8 w poniedziałek policja odnotowała 105 kolizji. Na szczęście nie ma awarii sieci energetycznych ani ciepłowniczych.

Stanęły wszystkie tramwaje w Szczecinie

"W związku z oblodzeniem trakcji tramwajowej i brakiem perspektyw na szybką poprawę spółka Tramwaje Szczecińskie podjęła decyzję o ściągnięciu wszystkich unieruchomionych obecnie w różnych punktach miasta tramwajów do zajezdni Pogodno i Golęcin” – napisał rzecznik spółki Wojciech Jachim.

Dodał, że składy z torów na ulicach miasta ściągną pojazdy techniczne. Do tego trwają prace, jak choćby skuwanie lodu z trakcji, by umożliwić tramwajom samodzielny wjazd do zajezdni.

Problemy mają też autobusy w Szczecinie. Przez opady marznącego deszczu i śniegu kursują one z dużymi opóźnieniami, spowodowanymi m.in. przez kolizje i wypadki.

Pogodowe problemy PKP Intercity

Problemy w złą pogodę ma także PKP Intercity. Spółka ostrzega, że w związku z oblodzeniem sieci trakcyjnej, spowodowanym opadami marznącego deszczu, pociągi PKP Intercity mogą notować wysokie opóźnienia lub zostać odwołane.

Wstrzymano już ruch pociągów na odcinkach: Poznań Główny – Frankfurt (Oder) w obu kierunkach. Odwołano też część pociągów na linii Wrocław Główny – Gdynia Główna. PKP Intercity do odwołania wprowadza także wzajemne honorowanie biletów między swoimi składami a pociągami Polregio oraz Kolei Dolnośląskich, Wielkopolskich i Mazowieckich. Udało się za to przywrócić ruch między Poznaniem a Szczecinem.

Kłopoty pojawiły się również na stacji Warszawa Zachodnia. Z powodu problemów technicznych opóźnione są wszystkie pociągi korzystające z tego dworca – od PKP Intercity po SKM. Opóźnienia mogą sięgać nawet 50 minut.

Ostrzeżenia IMGW

IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed opadami marznącymi dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Natomiast w woj. mazowieckim, podkarpackim, lubelskim, łódzkim oraz częściowo w świętokrzyskim i podkarpackim obowiązują alerty I stopnia przed opadami marznącymi. Ostrzeżenia obowiązują do poniedziałku 26 stycznia do godz. 20. Według meteorologów w tych regionach wystąpią słabe i umiarkowane opady marznącego deszczu i mżawki, które spowodują gołoledź.

Alerty przed marznącym deszczem i gołoledzią dla dziewięciu województw wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenie wysłano do osób przebywających na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego (powiaty: gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieński, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński), wielkopolskiego (powiaty: złotowski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, Konin, koniński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, Poznań, poznański, słupecki, szamotulski, średzki, wągrowiecki, wrzesiński), mazowieckiego (powiaty: makowski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, mławski, żuromiński) oraz podkarpackiego.

Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Prognoza pogody. IMGW: wracają mrozy

W poniedziałek na południowym wschodzie pojawią się większe przejaśnienia i przejściowe rozpogodzenia, natomiast na pozostałym obszarze kraju wystąpi zachmurzenie całkowite i duże oraz opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie możliwe będą także opady marznącego deszczu i mżawki. IMGW ostrzega, że wieczorem pojawią się mgły, a widoczność spadnie do 300 metrów.

Druga połowa tygodnia i przyszły weekend będą z kolei pod znakiem powrotu mrozów. – Kolejne dni będą łagodne, niestety druga połowa tygodnia i kolejny weekend najprawdopodobniej znów przyniosą wyraźne ochłodzenie. Ster w pogodzie przejmie wyż znad Rosji i Skandynawii, więc po chwilowym ociepleniu wrócą jeszcze silne mrozy – wyjaśnia synoptyczka IMGW Anna Gryczman.