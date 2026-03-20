Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.03.2026
20.03.2026 16:50

Okręt desantowy i jednostka ekspedycyjna Marines ruszają na Bliski Wschód. USA wzmacniają siły w regionie

USA wysyłają na Bliski Wschód okręt desantowy z jednostką ekspedycyjną marines i dwa towarzyszące okręty. Na pokładach znajdą się też myśliwce F-35. To element wzmacniania sił w regionie.

Jednostka marines, w sile 2,5 tys. żołnierzy, oraz okręty wyruszą z zachodniego wybrzeża USA. W Camp Pendleton w Kalifornii mieści się jedna z największych baz amerykańskiej piechoty morskiej. Podobne zgrupowanie ruszyło na Bliski Wschód z Japonii. Siły te przybędą w okolice Iranu w przyszłym tygodniu.

Na razie nie wiadomo, jak zostaną użyte te jednostki. Z jednej strony prezydent Donald Trump wyklucza wysłanie piechoty do Iranu. Z drugiej strony premier Benjamin Netanjahu twierdzi, że same uderzenia z powietrza nie obalą reżimu. Portal Axios dodaje, że USA chcą zająć wyspę Chark, przez którą Iran eksportuje 90 proc. swojej ropy, by wymusić na reżimie odblokowanie cieśniny Ormuz.

Cieśnina Ormuz to jedyna droga dla tankowców i gazowców z krajów Zatoki Perskiej. Pozostaje zamknięta od uderzenia 28 lutego tego roku Izraela i USA na Iran. W wyniku ataku zginęli główni przywódcy reżimu, w tym ajatollah Ali Chamenei. Zniszczono też irańską flotę wojenną i lotnictwo. W odpowiedzi Iran atakuje dronami i rakietami nie tylko Izrael, ale i kraje Zatoki Perskiej.

Trump rozważa zajęcie wyspy Chark. To ma skłonić Iran do otwarcia cieśniny Ormuz
Amerykańscy marines podczas ćwiczeń
Pentagon wysyła ekspedycyjną jednostkę marines na Bliski Wschód. Fot. EPA/NARONG SANGNAK Dostawca: PAP/EPA.
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Szczyt UE: ETS dzieli, supernadzór w zawieszeniu, a Ukraina czeka na 90 mld euro
Szczyt Rady Europejskiej 19–20 marca miał być poświęcony konkurencyjności i jednolitemu rynkowi. Zamiast tego przywódcy ugrzęźli w sporach o energię, wojnę i Ukrainę — a także w coraz bardziej politycznym konflikcie o przyszłość unijnego rynku emisji CO2 i supernadzoru finansowego.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Technologia
Broń atomowa w Polsce – konieczność czy fanaberia? Problemów jest więcej, niż myślimy
W obliczu narastającego zagrożenia Europa zbroi się na potęgę. Wracają także dyskusje, poświęcone reliktowi Zimnej wojny: odstraszaniu nuklearnemu. Także w kontekście posiadania broni jądrowej przez Polskę.
19.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Burza wokół Bielika i PLLuM. „To jak porównywać F-16 do furgonetki”. Czy polskie AI naprawdę przegrywa? (WYWIAD)
Krytyczny raport i pytania o realną jakość polskich modeli AI rozpaliły debatę w branży technologicznej. Sebastian Kondracki, szef projektu, który stworzył Bielika, odpiera zarzuty i wskazuje na błędy w metodologii porównań. Gdzie leży prawda i czy rzeczywiście mamy do czynienia z technologiczną przepaścią?
19.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Główne indeksy na czerwono, Orange i Budimex najlepsze w WIG20. Dzień na GPW 18 marca 2026 r.
Środa przyniosła spadki wszystkich głównych indeksów na warszawskiej giełdzie. Wśród spółek WIG20 najlepiej wypadły Orlen i Budimex, z kolei najsłabszy był CD Projekt. Spółki energetyczne zniżkowały po dwucyfrowych wzrostach z wtorku. Inwestorzy czekają na decyzję Fed ws. stóp procentowych w USA.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Polacy szczęśliwi jak Amerykanie. Media społecznościowe zagrożeniem dla satysfakcji z życia
Wyniki najnowszego World Happiness Report pokazują, że pod względem zadowolenia z życia Polska awansowała na najwyższe miejsce w historii, wyprzedzając m.in. Wielką Brytanię i Kanadę. To część szerszego trendu, w którym kraje Europy Środkowo-Wschodniej szybko poprawiają swoją pozycję na drabinie szczęścia. Polska awansuje w globalnym rankingu szczęścia i osiąga najlepszy wynik w historii. Analizujemy, skąd bierze się ten trend i jak wypadamy na tle innych gospodarek.
19.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG20 w dół o prawie 2 proc., akcje Dino z najmocniejszym spadkiem. Dzień na GPW 19 marca 2026 r.
Czwartkowa sesja przyniosła wyraźne spadki na warszawskiej giełdzie. WIG20 stracił prawie 2 proc. Tylko dwie spółki w indeksie blue chipów uniknęły zniżek. Najwięcej na wartości straciły akcje Dino, KGHM i Pepco. Ceny ropy i decyzje banków centralnych wywierają presję na rynki akcji.
19.03.2026