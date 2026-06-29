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29.06.2026 17:20

Orlen Synthos Green Energy chce wsparcia dla budowy małych reaktorów atomowych

Orlen Synthos Green Energy (OSGE) zwróciło się do Ministra Energii o rozpoczęcie prac nad systemem wsparcia dla budowy floty małych reaktorów modułowych GE Vernova Hitachi BWRX-300. Spółka zabiega o kontrakt różnicowy dla 14 bloków w trzech lokalizacjach.

Jak poinformowała firma, kompletna dokumentacja w tej sprawie została złożona do Ministra Energii. Wniosek OSGE to kluczowy krok w pracach nad przygotowaniem systemu wsparcia dla 14 jednostek SMR w trzech lokalizacjach: Włocławek, Stawy Monowskie k. Oświęcimia oraz Stalowa Wola. W oparciu o złożony przez OSGE wniosek, wypracowana zostanie przez rząd dokumentacja na potrzeby notyfikacji przez Komisję Europejską.

Bloki objęte wnioskiem stanowią pierwszą część szerszego programu OSGE, który docelowo obejmie budowę 26 jednostek BWRX-300 zgodnie z posiadanymi przez spółkę decyzjami zasadniczymi wydanymi przez polski rząd.

– Kontrakt różnicowy dla 14 jednostek umożliwi nam budowę floty rektorów BWRX-300 w Polsce. Dzięki efektowi skali, standaryzacji, modularyzacji oraz powtarzalności uzyskamy obniżenie kosztów jednostkowych, a w efekcie stworzymy atrakcyjny cenowo dla odbiorcy indywidualnego i przemysłowego model wytwarzania energii elektrycznej – powiedział Rafał Kasprów, prezes zarządu OSGE.

Jak zaznaczył, akceptacja kontraktu różnicowego będzie znaczącym krokiem w kierunku budowy w Polsce solidnego łańcucha dostaw dla SMR-ów.

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Kiedy pierwsze SMR-y

Uruchomienie pierwszego z bloków BWRX-300, zgodnie z obecnymi założeniami, nastąpi w 2032 roku we Włocławku.

– Niedawny przykład Polskich Elektrowni Jądrowych pokazał, że możliwa jest bardzo sprawna notyfikacja w Komisji Europejskiej kontraktu różnicowego dla projektu jądrowego. W tym procesie równie istotne było to, że wniosek został przygotowany bardzo profesjonalnie przez polski rząd i zaakceptowany przez KE bez konieczności modyfikacji. Jesteśmy przekonani, że podobnie będzie i w naszym przypadku, tym bardziej, że w ostatnim czasie widzimy duże poparcie i przychylność Brukseli dla projektów SMR – powiedział Bartosz Fijałkowski, wiceprezes zarządu OSGE.

Kontrakt różnicowy (ang. Contract for Difference, CfD) to model wsparcia, w którym dwie strony rozliczają różnicę między ustaloną ceną bazową a aktualną ceną rynkową danego aktywa, w przypadku energetyki – ceny energii elektrycznej. Gdy rynkowe ceny energii są niższe niż cena referencyjna, dodatnia różnica jest wypłacana wytwórcy. Gdy zaś ceny energii są wyższe od ceny referencyjnej, różnicę otrzymuje strona udzielająca wsparcia. W sektorze energetycznym kontrakt różnicowy to mechanizm stabilizujący ceny.

Iskrzy na linii Orlen-Synthos
Wizualizacja reaktora SMR zbudowanego przez OSGE i GE Vernova Hitachi Nuclear Energy
OSGE i GE Vernova Hitachi Nuclear Energy podpisały umowę na realizację projektu technicznego małego reaktora modułowego BWRX-300. Fot. Mat. pras. OSGE
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