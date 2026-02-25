Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.02.2026
25.02.2026 09:33

OSGE sięga po amerykańską technologię małych reaktorów jądrowych

Orlen Synthos Green Energy (OSGE) i GE Vernova Hitachi Nuclear Energy (GVH) podpisały umowę na realizację projektu technicznego małego reaktora modułowego BWRX-300. Wydarzenie odbyło się w siedzibie Departamentu Energii USA przy asyście przedstawicieli rządów Stanów Zjednoczonych i Polski.

Jak wskazał w komunikacie prasowym OSGE współpraca firm będzie stanowić znaczący krok naprzód w realizacji „jednego z najbardziej zaawansowanych projektów SMR na świecie”. Na mocy podpisanej umowy GVH opracuje szczegółowy projekt BWRX-300, który będzie służył jako projekt referencyjny dla wszystkich planowanych inwestycji reaktorów SMR w Polsce.

Zastępca sekretarza ds. energii USA James Danly cytowany w komunikacie podkreślił, że podpisana umowa to wyraźny sygnał zaangażowania Amerykanów w bezpieczeństwo energetyczne Polski. „Umowa międzyrządowa z Polską jest podstawą naszej współpracy w dziedzinie cywilnej energii jądrowej i zapewnia cenne ramy dla wzmocnienia partnerstw publiczno-prywatnych, które zostały dziś umocnione” – podkreślił.

Natomiast minister Miłosz Motyka wskazał, że ambicje Polski sięgają tytułu lidera technologii SMR w Europie. „Kolejny krok w tym kierunku właśnie został postawiony. Aby zapewnić stabilny, zeroemisyjny system energetyczny oraz przewidywalne warunki dla biznesu, rozwijamy równolegle wielkoskalowe elektrownie jądrowe i technologię małych reaktorów jądrowych” – powiedział szef resortu energii.

Reaktor BWRX-300 to nowoczesna technologia, która dopiero jest wdrażana. Pierwszy tego typu reaktor jest budowany przez Ontario Power Generation w Darlington w Kanadzie i ma zostać oddany do użytku pod koniec dekady.

Wizualizacja reaktora SMR zbudowanego przez OSGE i GE Vernova Hitachi Nuclear Energy
OSGE i GE Vernova Hitachi Nuclear Energy podpisały umowę na realizację projektu technicznego małego reaktora modułowego BWRX-300. Fot. Mat. pras. OSGE
