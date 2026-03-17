17.03.2026 20:50

Parlament Europejski wznawia prace nad umową handlową UE–USA

Komisja handlu międzynarodowego Parlamentu Europejskiego będzie głosować ws. umowy handlowej z USA. Oznacza to wznowienie prac nad porozumieniem uzgodnionym w lipcu 2025 r.

– Porozumienie zostało osiągnięte w ostatniej chwili, pomagając uniknąć ryzyka wojny handlowej i utrzymać pozytywny impet w naszych transatlantyckich stosunkach handlowych. Wymaga ono teraz silnego poczucia odpowiedzialności wszystkich stron – przekazała europosłanka Żeljana Zovko z Europejskiej Partii Ludowej.

Decyzję o wznowieniu prac nad dokumentem podjęli koordynatorzy prac w Parlamencie Europejskim.

Negocjacje rozpoczęły się w marcu 2025 r., gdy Waszyngton ogłosił pierwsze cła na europejski import. W lipcu prezydent USA Donald Trump i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen osiągnęli porozumienie ws. stawek celnych. Przewiduje ono zmniejszenie ceł na europejskie towary przemysłowe sprowadzane do USA z 27,5 proc. do 15 proc. w zamian za obniżenie ceł na niektóre produkty rolne sprowadzane z USA, z wyłączeniem tzw. produktów wrażliwych.

Po roszczeniach Donalda Trumpa wobec Grenlandii i groźbach celnych pod adresem kilku europejskich państw komisja handlu międzynarodowego zawiesiła na początku 2026 r. prace nad dokumentem. W tym samym miesiącu amerykański prezydent wycofał się jednak ze swoich żądań.

Źródło: PAP

Na zdjęciu Ursula von der Leyen i Donald Trump podczas podpisania umowy handlowej UE-USA w Szkocji
Porozumienie jest owocem rozmów szefowej KE Ursuli von der Leyen i prezydenta USA Donalda Trumpa.
Fot. Andrew Harnik/Getty Images
