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23.06.2026 12:04

PERN podpisał umowę z Aramco Fuels Poland wieloletnią umowę. Powstaną cztery nowe zbiorniki paliwa

PERN i Aramco Fuel Poland podpisały długoterminową umowę na magazynowanie paliwa. W jej ramach powstaną m.in. cztery nowe zbiorniki w bazach na terenie Polski.

Umowę podpisali prezes PERN Daniel Świętochowski i wiceprezes Marcin Giemza oraz ze strony Aramco Fuel Poland prezes Jarosław Kobus, wiceprezes Michał Kawczyński i wiceprezes Mohammed Al Kaki.

– Podpisany kontrakt jest kolejnym etapem współpracy PERN i AFP, która opiera się na wspólnym rozumieniu potrzeb polskiego rynku paliwowego oraz odpowiedzialności za ciągłość dostaw. Rozbudowa infrastruktury magazynowej zwiększy możliwości operacyjne systemu w sytuacji rosnącego znaczenia infrastruktury paliwowej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju – powiedział prezes PERN Daniel Świętochowski.

– Od wielu lat współpracujemy z PERN w oparciu o partnerskie relacje, zaufanie i dobrą znajomość potrzeb rynku. Rozbudowa pojemności magazynowych zwiększy elastyczność łańcucha dostaw AFP i pozwoli skuteczniej odpowiadać na potrzeby rynku paliw w Polsce – powiedział prezes AFP Jarosław Kobus.

Prezes PERN tłumaczy, że ta umowa to część dużego programu rozbudowy infrastruktury polskiej firmy. W marcu podpisano bowiem umowę na budowę zbiornika o pojemności 33 tys. m sześc. w Koluszkach. Teraz spółka ma podpisać umowę na podobny zbiornik w Kawicach. Szykuje także kolejny zbiornik o pojemności 24 tys. m sześc. w Koluszkach. Łącznie PERN chce zbudować siedem zbiorników o pojemności prawie 250 tys. m sześc. w całej Polsce. W 2026 r. poznamy ich wykonawców.

Firma modernizuje też infrastrukturę przesyłową. W maju oddała do użytku front kolejowy w Nowej Wsi Wielkiej, który pozwala na przeładunek jednocześnie 36 cystern. Montuje też w bazach paliwowych systemy antydronowe.

Zbiornik paliwa z napisem PERN
PERN podpisał długoletnią umowę z Aramco. Rozbudowuje też magazyny paliw. Fot. PAP/Przemysław Piątkowski
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