Pięć polskich uczelni podpisało list intencyjny w sprawie Międzyuczelniane Centrum Ekosystemu Kosmicznego

Rektorzy pięciu polskich uczelni podpisali list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz utworzenia Międzyuczelnianego Centrum Ekosystemu Kosmicznego. Ma być to międzyinstytucjonalna i interdyscyplinarna platforma współpracy naukowej, edukacyjnej i eksperckiej.

Pod listem podpisali się rektorzy Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Partnerzy planują wypracować model organizacyjny i zasady dalszego rozwoju centrum. Ma być otwarte na inne uczelnie i podmioty.

Celem powołania centrum będzie integracja uczelni wyższych, jednostek naukowych, instytutów badawczych, administracji publicznej oraz podmiotów sektora kosmicznego. Centrum ma rozwijać wspólne projekty badawcze, edukacyjne i wdrożeniowe oraz tworzyć nowoczesne programy kształcenia odpowiadające potrzebom rynku sektora kosmicznego.

List intencyjny rektorów został podpisany w SGH podczas konferencji naukowej pt. „Ekosystem kosmiczny rok po misji IGNIS”, zorganizowanej z okazji 1. rocznicy lotu dr. inż. dhc SGH Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

W SGH powołano także komórkę organizacyjną Centrum Ekosystemu Kosmicznego SGH. Zarządzenie rektora SGH w tej sprawie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2026 r.

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