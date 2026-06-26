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26.06.2026 14:29

Pięć polskich uczelni podpisało list intencyjny w sprawie Międzyuczelniane Centrum Ekosystemu Kosmicznego

Rektorzy pięciu polskich uczelni podpisali list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz utworzenia Międzyuczelnianego Centrum Ekosystemu Kosmicznego. Ma być to międzyinstytucjonalna i interdyscyplinarna platforma współpracy naukowej, edukacyjnej i eksperckiej.

Pod listem podpisali się rektorzy Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Partnerzy planują wypracować model organizacyjny i zasady dalszego rozwoju centrum. Ma być otwarte na inne uczelnie i podmioty.

Celem powołania centrum będzie integracja uczelni wyższych, jednostek naukowych, instytutów badawczych, administracji publicznej oraz podmiotów sektora kosmicznego. Centrum ma rozwijać wspólne projekty badawcze, edukacyjne i wdrożeniowe oraz tworzyć nowoczesne programy kształcenia odpowiadające potrzebom rynku sektora kosmicznego.

List intencyjny rektorów został podpisany w SGH podczas konferencji naukowej pt. „Ekosystem kosmiczny rok po misji IGNIS”, zorganizowanej z okazji 1. rocznicy lotu dr. inż. dhc SGH Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

W SGH powołano także komórkę organizacyjną Centrum Ekosystemu Kosmicznego SGH. Zarządzenie rektora SGH w tej sprawie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2026 r.

Polecamy:

Rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor PŁ prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, rektor UJ prof. dr hab. Piotr Jedynak, prorektor ds. kształcenia AGH prof. dr. hab. inż. Krzysztof Mendrok i rektor AWF Warszawa prof. dr hab. Bartosz Molik
Rektorzy pięciu polskich uczelni podpisali list intencyjny na temat współpracy na rzecz utworzenia Międzyuczelnianego Centrum Ekosystemu Kosmicznego. Na zdjęciu: prorektor ds. kształcenia AGH Krzysztof Mendrok, rektor UJ Piotr Jedynak, rektor SGH Piotr Wachowiak, Sławosz Uznański-Wiśniewski oraz, rektor Politechniki Łódzkiej Krzysztof Jóźwik. Fot. materiały prasowe
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