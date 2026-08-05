Pierwsza inwestycja funduszu Komisji Europejskiej. Dołączył do rundy finansowania Iceye

EQT powiadomił, że jego fundusz Scaleup Europe zakończył swoją pierwszą inwestycję. Dołączył bowiem do rundy finansowania Iceye w łącznej wysokości miliarda euro.

Pierwszą inwestycją funduszu KE była runda finansowania Iceye. Fot. PAP/Paweł Supernak

– Nasza pierwsza inwestycja odzwierciedla to, do czego fundusz Scaleup Europe został stworzony – do wsparcia ambitnych europejskich planów stworzenia strategicznie ważnych firm, które są w stanie konkurować globalnie. Iceye to już lider swojej kategorii biznesowej i jesteśmy podekscytowani partnerstwem z Rafałem i jego zespołem, gdy rozwijają firmę ze skali europejskiej na światową – powiedział Victor Englesson, partner w EQT i współzarządzający funduszem Scaleup Europe.

Fundusz bowiem, jako pierwszą swoją inwestycję, wybrał rundę finansowania serii F Iceye. Miała ona łączną wartość jednego miliarda euro, z czego 450 milionów euro to podstawowa inwestycja. Po niej wartość startupu, współzałożonego przez Rafała Modrzewskiego, przekroczyła 10 miliardów euro.

Strategią funduszu jest partnerstwo z najbardziej obiecującymi europejskimi firmami zajmującymi się sztuczną inteligencją, komputerami kwantowymi, czystą energią czy innowacjami w medycynie. Fundusz ustanowiono, by pomógł rozwiązać problemy z rosnącą luką kapitałową w Europie. Ma bowiem pomagać firmom pracować nad strategicznymi technologiami i ułatwić im wejście na cały świat, tak, by pozostały w Europie.

Współzałożyciel Iceye: jesteśmy wdzięczni KE

– Europa ma talent, technologię i ambicję, by budować globalnych liderów w branżach o strategicznym znaczeniu. Nasza własna droga jest tego przykładem. Wspólnie z Pekką Laurillą, drugim współzałożycielem ICEYE, poznaliśmy się jako studenci podczas wymiany Erasmus, a nasze pierwsze finansowanie otrzymaliśmy w ramach programu Horyzont 2020. Jesteśmy wdzięczni Komisji Europejskiej za jej rolę w powołaniu funduszu Scaleup Europe. Cieszymy się, że za pośrednictwem funduszu możemy powitać EQT jako długoterminowego partnera. Będziemy mogli dalej rozwijać europejskie, suwerenne zdolności wywiadowcze z myślą o klientach w całej Europie i na świecie – powiedział Rafał Modrzewski, współzałożyciel i CEO.

Czym jest Iceye?

Iceye powstało w Finlandii w 2014 r. Działa obecnie właśnie tam, w Polsce, w Hiszpanii i w Grecji. A ostatnio startup stworzył swoje oddziały w Niemczech i w Portugalii. Firma ma jedną z największych i najbardziej zaawansowanych konstelacji satelitów z zaawansowanym radarem syntetycznej apertury. To technika, która pozwala uzyskiwać szczegółowe obrazy Ziemi, niezależnie od pogody i pory dnia. Jakość obrazu radarowego zależy bowiem od wielkości anteny. By jednak uzyskać wysoką rozdzielczość, jedna antena musiałaby mieć kilkaset metrów długości. SAR obchodzi to w ten sposób, że satelita rejestruje sygnały w wielu punktach terenu, a potem komputer skleja te sygnały w jeden obraz.

Iceye dostarcza już takie dane o powierzchni Ziemi siedmiu rządom europejskim. Ostatnio firma podpisała też umowę z Polską i w ciągu 12 miesięcy udostępniła władzom w pełni działający zestaw satelitów.

EQT to jeden z największych na świecie funduszy private equity, założony w Sztokholmie w 1994 roku. Fundusz Scaleup Europe to fundusz Komisji Europejskiej o wartości 5 mld euro. Jego zarządzanie Bruksela powierzyła EQT.