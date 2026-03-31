Pierwsza inwestycja Future Tech Poland. Trzy polskie fundusze pozyskały 365 mln zł

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) dokonały pierwszej inwestycji w ramach programu Future Tech Poland (FTP). Zainwestowały łącznie 365 mln zł w fundusze Cogito Capital Partners, Expeditions oraz Balnord.

Trzy wehikuły, w które BGK i EFI zainwestowały w ramach FTP, wspierają rozwój spółek technologicznych, opracowujących nowoczesne technologie w takich obszarach jak obronność, dual-use, space-tech, enterprise software, fintech czy medtech – podał BGK.

Pierwsze inwestycje Future Tech Poland

– Pierwsze inwestycje FTP stanowią ważny krok we wzmacnianiu polskiego ekosystemu venture capital. Pomagając polskim funduszom VC osiągnąć bardziej konkurencyjną skalę, FTP umożliwi im zapewnienie silniejszego wsparcia dla innowacyjnych technologii, które mają kluczowe znaczenie dla długoterminowej konkurencyjności i odporności gospodarczej Polski – skomentowała prezeska EFI Marjut Falkstedt.

– FTP oferuje strategiczną szansę na wzmocnienie ekosystemu innowacji w Polsce poprzez wypełnienie luki finansowej, która hamowała dynamiczny rozwój firm technologicznych. To inwestycja w konkurencyjność, kluczowy filar trwałego bezpieczeństwa gospodarczego, a w przypadku tych pierwszych zobowiązań – w odporność państwa – skomentował prezes zarządu BGK Mirosław Czekaj.

– Zakładamy, że kapitał, który uruchomimy dzięki Future Tech Poland, czyli nawet 5 mld zł, trafi do 150-200 innowacyjnych firm – dodał prezes BGK.

Fundusz Future Tech Poland jest jednym z elementów Innovate Poland – ogłoszonego w listopadzie 2025 r. programu, który ma pobudzić rozwój krajowych innowacyjnych firm o dużym potencjale wzrostu. Program ma łączyć kapitał prywatny i publiczny oraz zachęcać firmy private equity oraz venture capital do inwestowania w polskie spółki.

Docelowo FTP ma zaangażować się w kilkanaście funduszy portfelowych.

Balnord, Cogito Capital Partners i Expeditions ze wsparciem z Future Tech Poland

FTP przeznaczy na ogłoszone we wtorek inwestycje łącznie 85 mln euro, czyli około 365 mln zł. Expeditions Fund II Future Tech Poland otrzyma 31 mln euro, Cogito Fund II – 30 mln euro, a Balnord Fund I – 24 mln euro.

Expeditions to polski fundusz venture capital inwestujący w spółki, które bazują na zastosowaniu sztucznej inteligencji i innych zaawansowanych technologii w obronności, cyberbezpieczeństwie i sektorze kosmicznym.

Cogito Fund II (CFII) to fundusz growth capital, którego strategia zakłada inwestycje w spółki technologiczne na etapie wzrostu (scale-ups).

Balnord koncentruje się na technologiach wschodzących i podwójnego zastosowania, finansując firmy na wczesnym etapie rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego.

– Expeditions inwestuje w spółki technologiczne na wczesnym etapie rozwoju w branży bezpieczeństwa od 2021 r. W szybkim czasie udało nam się zbudować wiodącą pozycję w Europie. Naszym celem jest wsparcie najbardziej ambitnych przedsiębiorców w rozwoju produktów które będą przyszłością europejskiego sektora zbrojeniowego i nowej strategii odstraszania. Polska ma szansę zostać centrum technologii podwójnego zastosowania i jesteśmy dumni, że będziemy mogli wspólnie z BGK i EFI pracować, aby osiągnąć ten cel – skomentował współzałożyciel i partner zarządzający Expeditions Mikołaj Firlej.

– FTP niweluje częściowo lukę kapitałową na polskim rynku funduszy growth capital, a dla nas przekłada się na większą zdolność w zakresie pozyskania kapitału od inwestorów międzynarodowych oraz wyższą niż planowana kapitalizację obecnego funduszu. W konsekwencji, udział FTP w funduszu Cogito II pozwoli nam na zwiększenie liczby inwestycji w lokalne spółki poszukujące finansowania w rundach B–D, a całemu ekosystemowi na większy udział w wartości tworzonej przez sektor technologiczny na etapie jego wzrostu – wskazał Sylwester Janik, partner zarządzający Cogito Capital Partners.

– Inwestycja BGK i EFI w ramach FTP wzmacnia Balnord kapitałowo i strategicznie. Dzięki niej fundusz znacząco przekroczył zakładaną wartość co uruchomiło także większe zaangażowanie inwestorów prywatnych, a nam pozwala zwiększyć skalę działania oraz planować rezerwy follow-on do 12 mln euro na jedną inwestycję. To otwiera przed Balnord jeszcze szersze możliwości inwestowania w spółki z obszaru przełomowych technologii dual-use, takich jak sektor kosmiczny – powiedział z kolei Marcin Kowalik, partner zarządzający Balnord.