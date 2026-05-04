04.05.2026 10:05

Pierwsza Żabka na polskim lotnisku. Nano ruszyło na wrocławskim lotnisku

Żabka uruchomiła swój pierwszy sklep na polskim lotnisku. To całodobowa i bezobsługowa Żabka Nano we wrocławskim porcie lotniczym.

– Na lotnisku we Wrocławiu postawiliśmy na format Żabka Nano, który pozwala efektywnie wykorzystać przestrzeń i umożliwia szybkie zakupy niezależnie od pory dnia. Pasażerowie lecący na wakacje czy w podróż służbową mogą w jednej chwili zaopatrzyć się np. w świeżą kanapkę i zabrać ją na pokład samolotu – wyjaśnia Paweł Grabowski, director of Digital B2B, Żabka Future.

– Otwarcie Żabki Nano w Porcie Lotniczym Wrocław to kolejna doskonała informacja dla naszych pasażerów. Podróżni zyskują dostęp nie tylko do szerokiego wachlarza produktów, ale przede wszystkim możliwość szybkich zakupów tuż przed wylotem. Jestem przekonany, że nowe miejsce na mapie naszego terminalu będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem już od pierwszego dnia – dodaje z kolei Dariusz Kowalczyk, wiceprezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

Sklep ma powierzchnię 25 m kw. i działa całodobowo. Wejście, tak jak w innych autonomicznych sklepach sieci, możliwe jest przy użyciu aplikacji Żappka lub karty płatniczej. Cały proces jest zautomatyzowany przez kamery i AI, nie ma więc konieczności skanowania produktów.

Żabka tłumaczy, że asortyment przygotowano specjalnie dla podróżnych. Są więc produkty marek własnych, przekąski i sushi oraz kosmetyki. Sieć oferuje też promocje dla klientów oraz pozwala zbierać punkty lojalnościowe (żappsy).

Do tego sieć wprowadziła ofertę specjalnie dla pracowników lotniska. W miejscach dostępnych tylko dla nich trafiły automaty vendingowe. Można w nich kupić kawę, napoje, przekąski, dania gotowe czy kanapki. Żabka testuje na razie to rozwiązanie, stawiając automaty tego typu w lokalizacjach takich jak zakłady czy centra logistyczne.

Żabka: 7,4 mld zł sprzedaży w I kwartale 2026
Sklep Żabka Nano na wrocławskim lotnisku
Żabka otworzyła swój pierwszy sklep na polskich lotniskach. Fot. Żabka Polska
