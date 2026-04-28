Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 28.04.2026
28.04.2026 19:16

Żabka: 7,4 mld zł sprzedaży w I kwartale 2026 i 435 nowych sklepów

Grupa Żabka odnotowała wzrost sprzedaży i wyników operacyjnych w pierwszym kwartale 2026 roku. Spółka zwiększyła skalę działalności i kontynuowała szybki rozwój sieci w Polsce i Rumunii, jednocześnie poprawiając rentowność.

Wzrost sprzedaży mimo słabego początku roku

Sprzedaż do klienta końcowego (StEC) wyniosła 7,411 mld zł, co oznacza wzrost o 12 proc. rok do roku. W strukturze wzrostu największy udział miała ekspansja sieci (64%), następnie wzrost sprzedaży porównywalnej (25 proc.) oraz działalność nowych segmentów (11 proc.).

Dynamika sprzedaży porównywalnej (LfL) wyniosła 3,2 proc. Wynik ten – według spółki – był obciążony warunkami pogodowymi w styczniu i lutym, kiedy niskie temperatury i opady śniegu ograniczały ruch klientów w sklepach.

Skonsolidowane przychody wzrosły o 15,9 proc. do 6,565 mld zł. Wzrost wynikał zarówno z większej liczby sklepów, jak i wyższej sprzedaży w istniejących placówkach.

Spółka podkreśla sezonowość pierwszego kwartału, który tradycyjnie ma mniejszy wpływ na wynik roczny. W kolejnych tygodniach kwartału, wraz z poprawą pogody, odnotowano wzrost ruchu i sprzedaży.

Ekspansja sieci w Polsce i Rumunii

W pierwszym kwartale 2026 roku Grupa Żabka otworzyła 435 nowych sklepów w Polsce i Rumunii. Na koniec marca sieć liczyła 12 750 placówek, co oznacza wzrost o 11,3 proc. rok do roku.

W Rumunii, gdzie sklepy działają pod marką Froo, liczba placówek wzrosła do 204, w tym 32 nowe otwarcia w analizowanym kwartale. Wskaźnik zamknięć sklepów spadł do 0,2 proc. z 0,4 proc. rok wcześniej.

Grupa wskazuje również na stały napływ franczyzobiorców – w ciągu ostatnich 12 miesięcy pozyskano 2 742 nowych partnerów. Według danych spółki wspiera to tempo ekspansji i stabilność modelu operacyjnego.

Segment nowych inicjatyw (NGE) zwiększył sprzedaż do 439 mln zł, czyli o 25,7 proc. rok do roku. Uruchomiono ponad 40 urządzeń vendingowych, a internetowy supermarket Delio przekroczył 1 mln zamówień.

Spółka rozwija także wykorzystanie analityki danych i narzędzi technologicznych, które mają wspierać dostosowanie oferty do zmian popytu w sklepach i kanałach cyfrowych.

Rentowność i przepływy pieniężne

Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 674 mln zł, co oznacza wzrost o 13,1% rok do roku. Marża EBITDA wzrosła do 9,1 proc. z 9 proc. rok wcześniej.

Skorygowana strata netto wyniosła 51 mln zł, co oznacza poprawę o 25 mln zł rok do roku. Marża netto poprawiła się do -0,7 proc. z -1,2 proc. rok wcześniej, głównie dzięki wyższemu wynikowi operacyjnemu i niższym kosztom finansowym.

Wolne przepływy pieniężne (FCF) wyniosły 28 mln zł, co oznacza spadek o 69 proc. rok do roku. Wynik był obciążony wyższym zaangażowaniem kapitału obrotowego, w tym poziomem zapasów i aktywnością promocyjną.

Nakłady inwestycyjne (CAPEX) wyniosły 299 mln zł, czyli o 8% mniej rok do roku. Wskaźnik długu netto do EBITDA (z uwzględnieniem czynszów) spadł do 1,1x z 1,6x rok wcześniej.

Spółka podtrzymuje oczekiwania średnio- i długoterminowe: średni do wysoki jednocyfrowy wzrost LfL, marża EBITDA w górnej części przedziału 12–13 proc. oraz stopniową poprawę marży netto w kierunku około 4,5 proc.

Żabka wskoczyła do globalnej czołówki
Szyld Żabki nad sklepem
Fot. STR/NurPhoto via Getty Images
