17.03.2026

Pierwszy fundusz PZU ETF zadebiutował na GPW, w kwietniu pojawi się kolejny

Na warszawskiej giełdzie we wtorek zadebiutował pierwszy ETF od TFI PZU. PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ to fundusz pasywny inwestujący w akcje sześćdziesięciu największych polskich spółek notowanych na GPW. Prezes TFI PZU Artur Trela zapowiada, że w kwietniu pojawi się kolejny fundusz ETF.

Benchmark funduszu jest złożony z dwóch indeksów dochodowych w proporcjach: 50 proc. WIG20 TR (duże spółki) + 50 proc. mWIG40 TR (średnie spółki).

– Debiut pierwszego funduszu ETF od TFI PZU to ważny krok zarówno dla Grupy PZU, jak i całego rynku kapitałowego. Fundusz inwestuje w akcje spółek notowanych na GPW, dzięki czemu kapitał pozostaje w kraju – trafia do polskich firm, realnie wspierając rozwój krajowej gospodarki i wzmacniając komponent krajowy – powiedział Bogdan Benczak, prezes zarządu PZU, podczas konferencji z okazji debiutu pierwszego ETF PZU.

Jak tłumaczą przedstawiciele TFI PZU, przyjęta przez fundusz strategia inwestycyjna pozwala na dobre odwzorowanie koniunktury na rynku akcji w Polsce. Jednocześnie kładzie mocniejszy akcent na średnie spółki, niż wynikałoby to wyłącznie z ich rynkowej kapitalizacji, która odpowiada za ok. 20 proc. kapitalizacji indeksu WIG.

Fundusz stosuje replikację fizyczną, tzn. kupuje w odpowiednich proporcjach akcje spółek wchodzących w skład benchmarku.

– Wejście w segment ETF jest dla nas naturalnym etapem rozwoju, a zarazem odpowiedzią na potrzeby nowego pokolenia inwestorów, którzy oczekują nowoczesnych, transparentnych i niskokosztowych rozwiązań inwestycyjnych. Na początek wybraliśmy fundusz inwestujący w akcje spółek z GPW. To decyzja wynikająca z naszej pozytywnej oceny fundamentów polskiej gospodarki i kolejny krok we wzmacnianiu krajowego rynku kapitałowego – powiedział Artur Trela, prezes zarządu TFI PZU.

ETF na polskie akcje to początek działań TFI PZU w segmencie funduszy notowanych na giełdzie. W kwietniu na GPW zadebiutuje PZU ETF MSCI World Portfelowy, inwestujący w akcje rynków rozwiniętych. Kolejny fundusz powinien pojawić się na rynku w maju.

– Pracujemy już nad kolejnymi ETF‑ami, aby jak najszybciej udostępnić inwestorom paletę funduszy pierwszego wyboru, zapewniających ekspozycję na najważniejsze klasy aktywów – powiedział Artur Trela.

Opłata za zarządzanie PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR wynosi 0,4 proc. Do 30 września 2026 r. pozostałe koszty funduszu składające się na TER (total expense ratio) będą pokrywane przez TFI PZU. Cena certyfikatu inwestycyjnego na debiut została ustalona na poziomie 100 zł.

Certyfikaty inwestycyjne funduszu PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ będzie można nabyć za pośrednictwem dowolnego rachunku maklerskiego lub platformy inwestycyjnej dającej dostęp do GPW – w tym w ramach maklerskich kont emerytalnych IKE i IKZE. Animatorem funduszu jest Dom Maklerski BOŚ.

Fundusze ETF (exchange‑traded funds) i fundusze indeksowe to strategie inwestycyjne o charakterze pasywnym. Ich celem jest możliwie najwierniejsze odwzorowanie wybranego benchmarku, bez względu na to, czy konkretny rynek jest w fazie hossy, czy bessy.

Źródło: PAP

Fot. John Guillemin/Bloomberg via Getty Images
