PiS chce czasowego zniesienia VAT na żywność

Prawo i Sprawiedliwość składa wniosek o nadzwyczajne posiedzenie sejmu we wtorek – powiedział Przemysław Czarnek. Jego ugrupowanie chce czasowego obniżenia podatku VAT na żywność z 5 proc. do 0 proc.

Przepisy miałyby obowiązywać do końca 2026 r. Kandydat PiS na premiera argumentuje, że w sklepach panuje drożyzna, napędzana przez wysokie ceny energii i paliw.

– Według wyliczeń opartych na założeniach budżetowych naszych przeciwników politycznych, dzisiaj rządzących, powinno zostawić w kieszeniach Polaków ponad 3 mld zł. Żeby to zrobić szybko i nie zwlekać, składamy również wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu już jutro – powiedział wiceprezes PiS.

W poniedziałek zaczęły wchodzić w życie przepisy rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej”. Obniżył on VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc. Inne mechanizmy to obniżenie akcyzy i wprowadzenie cen maksymalnych.

