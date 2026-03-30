PiS chce czasowego zniesienia VAT na żywność
Prawo i Sprawiedliwość składa wniosek o nadzwyczajne posiedzenie sejmu we wtorek – powiedział Przemysław Czarnek. Jego ugrupowanie chce czasowego obniżenia podatku VAT na żywność z 5 proc. do 0 proc.
Przepisy miałyby obowiązywać do końca 2026 r. Kandydat PiS na premiera argumentuje, że w sklepach panuje drożyzna, napędzana przez wysokie ceny energii i paliw.
– Według wyliczeń opartych na założeniach budżetowych naszych przeciwników politycznych, dzisiaj rządzących, powinno zostawić w kieszeniach Polaków ponad 3 mld zł. Żeby to zrobić szybko i nie zwlekać, składamy również wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu już jutro – powiedział wiceprezes PiS.
W poniedziałek zaczęły wchodzić w życie przepisy rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej”. Obniżył on VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc. Inne mechanizmy to obniżenie akcyzy i wprowadzenie cen maksymalnych.
