Plany podatku od nadmiarowych zysków. Rekompensata CPN

Podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych ma zniwelować ubytek dochodów budżetu wynikający z programu „Ceny Paliw Niżej” (CPN). Ministerstwo Finansów wskazuje, że koszt obniżek podatków na paliwa to ok. 1,6 mld zł miesięcznie.

Rząd we wtorek przyjął opracowania Ministerstwa Finansów dotyczące wdrażania średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego na lata 2025–2028. Wynika z nich, że planowany podatek od nadmiarowych zysków ma zrekompensować spadek dochodów budżetowych związany z pakietem „Ceny Paliw Niżej”. Resort podkreśla, że działania osłonowe obniżające ceny paliw nie powinny naruszyć ścieżki wydatków netto.

Pakiet CPN obejmuje mechanizm maksymalnych cen paliw ustalanych przez Ministra Energii oraz obniżki podatków – VAT z 23 do 8 proc. i akcyzy. Według Ministerstwa Finansów działania te łagodzą skutki szoku cenowego i mają pozytywny wpływ na ceny paliw, szczególnie dla gospodarstw domowych.

Resort finansów oszacował pod koniec marca, że koszt obniżenia VAT i akcyzy na paliwa wynosi około 1,6 mld zł miesięcznie. Właśnie ten ubytek dochodów ma zostać zrekompensowany przez nowy podatek nakładany na nadmiarowe zyski koncernów paliwowych.

Zapowiedzi wprowadzenia daniny pojawiły się już wcześniej. Premier Donald Tusk poinformował pod koniec marca o planach jej wdrożenia, a w ubiegłym tygodniu podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach minister finansów i gospodarki Andrzej Domański potwierdził, że projekt ustawy zostanie przygotowany.

Jednocześnie rząd przyznaje, że nie wiadomo, jak długo obowiązywać będzie program CPN. W wieloletnich założeniach makroekonomicznych na lata 2026–2030 wskazano, że choć program pozytywnie wpływa na ceny paliw, stanowi wyzwanie dla finansów publicznych, a szczegóły dotyczące podatku od nadmiarowych zysków nie są jeszcze znane.

W poniedziałek opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenia, które przedłużają obowiązywanie obniżonych stawek VAT i akcyzy na paliwa z 30 kwietnia do 15 maja br. Nowelizacja ustawy akcyzowej umożliwia przy tym czasowe obniżanie stawek akcyzy do 30 czerwca w drodze rozporządzenia.

Źródło: PAP