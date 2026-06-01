Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.06.2026
NEWSROOM XYZ
01.06.2026 09:25

PMI dla Polski. Analitycy przewidywali spadek, a wskaźnik poszedł w górę, choć wciąż jest poniżej 50

Wynik odczytu PMI dla przemysłu w Polsce zaskoczył analityków. Choć eksperci spodziewali się spadku z 48,8 do 48,6, to indeks poszedł w górę do 49,4, choć wciąż utrzymuje się poniżej neutralnej wartości 50.

PMI waha się od 0 do 100, przy czym odczyt powyżej 50 wskazuje na ogólny wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem, a poniżej 50 – na ogólny spadek.

„Według najnowszego odczytu Wskaźnika S&P Global PMI polski sektor przemysłowy w maju warunki biznesowe znów się pogorszyły, choć w tym miesiącu firmy zaraportowały odnowienie wzrostu produkcji" – czytamy w raporcie S&P Global.

„W maju polski PMI pozostał poniżej neutralnego progu 50,0, wykazując ogólne pogorszenie warunków biznesowych w sektorze wytwórczym. Indeks wzrósł jednak z kwietniowego poziomu 48,8 pkt do 49,4 pkt, sygnalizując najłagodniejszy spadek w obecnej 13-miesięcznej tendencji zniżkowej" – ocenia S&P.

Zdaniem autorów raportu liczba nowych zamówień w przemyśle dalej spada, choć w najwolniejszym tempie od pół roku. „Inflacja kosztów produkcji nieco osłabła, ale ogólnie utrzymała się na wysokim poziomie, a czas realizacji zamówień wydłużył się w największym stopniu od prawie czterech lat. Producenci zwiększyli zakupy, podczas gdy zapasy surowców i materiałów nieznacznie spadły po kwietniowym wzroście. Dwunastomiesięczne prognozy dotyczące produkcji pozostały pozytywne, ale ogólne nastroje odnotowały poziom poniżej długoterminowej średniej" – oceniają.

S&P: wzrost produkcji wynikał z nieśmiałych oznak poprawy sytuacji rynkowej

„W maju polscy producenci po raz drugi w ciągu ostatnich trzech miesięcy zwiększyli produkcję, i to w nieco szybszym tempie niż w marcu. Wzrost produkcji wynikał z nieśmiałych oznak poprawy sytuacji rynkowej, zapewnienia dostaw niektórych surowców oraz otwarcia nowych sklepów" – twierdzą.

Produkcja rośnie, mimo ciągłego spadku liczby nowych zamówień. „Według respondentów słabszy popyt wynikał z niepewności gospodarczej i geopolitycznej oraz z faktu, że klienci ograniczali zakupy z powodu wysokiego poziomu zapasów. W maju popyt spadł czternasty miesiąc z rzędu, choć tempo spadku było najniższe od listopada ubiegłego roku. Liczba nowych zamówień eksportowych spadła jedynie nieznacznie" – czytamy w analizie S&P.

Zdaniem raportu inflacja kosztów produkcji w przemyśle spada. Ceny wyrobów gotowych także rosły wolniej, choć tempo wzrostu jest wciąż szybkie. Odwróciła się też tendencja wzrostu zapasów w polskich fabrykach. Zanotowano niewielki spadek surowców i innych materiałów. Nie chodzi tylko o wzrost produkcji. Zdaniem S&P to także efekt opóźnień w łańcuchu dostaw.

Zmniejszają się też zaległości produkcyjne. „Tempo realizacji zaległych zleceń uległo jednak spowolnieniu w porównaniu z kwietniem. W maju 12-miesięczne prognozy dotyczące produkcji przemysłowej w Polsce były wciąż pozytywne. Uczestnicy badania planowali wejście na nowe rynki, wprowadzanie nowych produktów, zwiększenie mocy produkcyjnych oraz poprawę zaopatrzenia w surowce" – ocenia S&P.

Analitycy podsumowują jednak, że mimo wzrostu PMI nastroje w polskim przemyśle nie uległy znaczącej zmianie w porównaniu z kwietniem. Są też poniżej długoterminowego trendu od 2012 r.

PMI dla Polski. S&P: presja inflacyjna w kwietniu gwałtownie rośnie
Produkcja miedzi w fabryce. Ceny surowca poszły w dół po październikowych rekordach.
Wskaźnik PMI dla Polski lepszy od oczekiwań analityków. Fot. Cristobal Olivares/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy
Kto uciekł Polsce, kogo dogoniliśmy, a kto nas przegonił? 30 lat zmian w UE
Transformacja gospodarcza Polski to nie tylko historia szybkiego wzrostu, ale też zmieniającej się pozycji wobec innych krajów Unii Europejskiej. Są państwa, których wciąż nie dogoniliśmy. Są takie,…
30.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Iskrzy w sprawie małych reaktorów jądrowych. Giganci twardo negocjują
Narasta napięcie między Orlenem a prywatną grupą Synthos w sprawie wspólnej inwestycji w małe reaktory jądrowe. Współpraca, zapoczątkowana kilka lat temu przez byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka,…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Polska eksportuje na Ukrainę coraz więcej. Co to mówi o potrzebach wojennej gospodarki?
Od wybuchu wojny wartość polskiego eksportu na Ukrainę wzrosła ponad dwukrotnie – z 6,3 mld euro w 2021 r. do blisko 14 mld euro w ostatnich 12 miesiącach. Struktura tego eksportu jest wymowna:…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Więcej nadzoru, więcej bezpieczeństwa. ICEYE i GISPartner łączą siły
ICEYE to obecnie jedna z bardziej rozpoznawalnych polskich firm. Satelitarny potentat dostarcza wiedzy o tym, co się dzieje, rządom kilkunastu krajów świata. Także Polsce. Podpisana z jedną z…
29.05.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Sesja zbliża się wielkimi krokami. A z nią stres, przemęczenie i wypalenie
Stres, zaburzenia snu i wypalenie są wśród polskich studentów na porządku dziennym. Nadchodząca sesja egzaminacyjna może tylko pogłębić te problemy. Sprawdzamy, jakimi sposobami poradzić sobie z…
30.05.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Gdzie dziś zobaczyć prace Magdaleny Abakanowicz? Odpowiedź nie jest oczywista...
Niepowtarzalna okazja, by obejrzeć w stolicy wystawę jednej z najbardziej znanych twórczyń polskich XX wieku. Na gości czekają obiekty, które wcześniej nie były pokazywane publicznie. Jeszcze…
30.05.2026