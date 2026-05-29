Zielono na GPW, CD Projekt w górę po wynikach. Notowania 29 maja 2026 r.

Główne indeksy warszawskiego parkietu zakończyły tydzień ze wzrostami. Indeks WIG20 wzrósł w piątek, 29 maja, o 0,45 proc. do 3686,96 pkt. WIG poszedł w górę o 0,58 proc. do 137007,44 pkt. Indeks mWIG40 wzrósł o 0,55 proc. do 9624,80 pkt. Najmocniej zwyżkował sWIG80, ciągnięty w górę przede wszystkim przez dwucyfrowe wzrosty Comp i Creotech Quantum. Indeks znalazł się w piątek na nowym historycznym maksimum – 32328,85 pkt. Na zamknięciu wyniósł 32168,91 pkt., o 1,33 proc. powyżej czwartkowego poziomu na koniec sesji.

Comp to dostawca usług z zakresu bezpieczeństwa sieciowego. Po zakończeniu czwartkowej sesji spółka podała, że jej spółka zależna Enigma Systemy Ochrony Informacji podpisała wartą 273,7 mln zł umowę w ramach SAFE. Kurs Comp wzrósł w piątek o 14,49 proc.

W związku z zawarciem tego kontraktu, Comp zasygnalizował możliwość przekroczenia prognozowanych celów EBITDA i transferu do akcjonariuszy na 2027 i 2028 r. o ponad 10 proc.

Creotech Quantum poinformował w tym tygodniu, że pozyskał z emisji akcji 81,2 mln zł. Spółka zapowiada dynamiczny rozwój i nie wyklucza akwizycji. W piątek kurs akcji spółki wzrósł o 14,76 proc.

Wyniki CD Projekt lepsze od konsensusu

W ramach WIG20 w górę poszedł m. in. kurs CD Projektu. Inwestorzy pozytywnie zareagowali na opublikowane w czwartek po sesji wyniki za pierwszy kwartał. Notowania spółka zakończyła 1,93 proc. powyżej poprzedniego zamknięcia.

Wcześniej, w trakcie środowej sesji kurs spółki mocno spadał, a w czwartek kontynuował przecenę, ale w mniejszej skali. Spadki były reakcją rynku na zapowiedź premiery dodatku do „Wiedźmina 3" w 2027 r. Komunikat wywołał obawy, że opóźni się premiera czwartej części gry.

Skonsolidowany zysk netto CD Projekt w pierwszym kwartale roku wyniósł 106,2 mln zł. Konsensus zakładał 94,9 mln zł wyniku netto. Przychody grupy wzrosły ze 180,1 mln zł w pierwszym kwartale ubiegłego roku do 191,1 mln zł.

Najmocniej w obrębie WIG20 wzrosły kursy LPP (o 3,11 proc.) oraz mBanku (2,81 proc.).

Wyniki pociągnęły w górę Voxel, Diagnostykę i Rainbow Tours

W ramach WIG40 najmocniej drożały akcje spółek Voxel i Diagnostyka. Obie spółki opublikowały wyniki po zakończeniu notowań 28 maja. Wyniki Voxel – z przychodami na poziomie 157,2 mln zł, EBITDA na poziomie 57,2 mln zł i 31,9 mln zł zysku netto j.d. – okazały się lepsze od oczekiewań. Jak podano w sprawozdaniu, grupa odnotowała w ujęciu 11-procentowy wzrost wolumenu kluczowych badań. Kurs spółki wzrósł w piątek o 16,14 proc.

Diagnostyka miała w pierwszym kwartale 2026 r. 82,6 mln zł zysku netto j.d. To wzrost o 13,3 proc. w ujęciu rocznym. Wyniki grupy były także lepsze od konsensusu. W pierwszych trzech miesiącach rok grupa odnotowała wzrost wolumenu badań o 1,2 proc. w ujęciu rocznym. Przedstawiciele spółki poinformowali, że grupa ogranicza akwizycje w obszarze diagnostyki obrazowej i poszukuje do przejęcia podmiotów, które nie są związane kontraktami NFZ. Kurs spółki wzrósł o 7,49 proc.

Lepsze od konsensusu w pierwszym kwartale okazały się także wyniki Rainbow Tours. Grupa miała 884,3 mln zł przychodów, 63,6 mln zł EBITDA, 55,7 mln zł EBIT i 45,7 mln zł zysku netto j.d. Spółka podała w piątek, że przedłużyła umowę na loty czarterowe z PLL LOT na sezon zimowy. Wartość usług w tym sezonie została oszacowana na około 277,2 mln zł. Kurs Rainbow Tours wzrósł w piątek o 3,79 proc.

Rynek wciąż pod wpływem wojny na Bliskim Wschodzie

Zdaniem analityków, rynek nadal pozostaje pod wpływem doniesień dotyczących wojny USA i Izraela z Iranem. Ewentualne negatywne informacje dotyczące konfliktu wciąż mają potencjał, by zachwiać notowaniami indeksów.

„Ostatnia sesja maja upływa na warszawskiej giełdzie w umiarkowanie dobrych nastrojach. Sprzyjają temu zwyżki głównych indeksów na europejskich rynkach bazowych, a także ostrożne wzrosty kontraktów terminowych na indeksy amerykańskie przed rozpoczęciem dzisiejszych notowań na Wall Street. I choć wartość obrotów jak na razie nie jest wyjątkowo wysoka to inwestorzy mają do wyceny szereg wydarzeń: od publikacji wyników spółek, przez informacje o charakterze geopolitycznym, po zaskakujący odczyt majowej inflacji" – wskazał w ciągu dnia w komentarzu dla PAP Biznes Arkadiusz Banaś, ekspert ds. analiz w Zespole Analiz i Doradztwa Alior Banku.

Wskazał on, że podany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wstępny szacunek inflacji za maj okazał się pod wieloma względami zaskakujący.

„Po pierwsze, był on wyraźnie poniżej oczekiwań rynkowych. Konsensus zakładał wzrost dynamiki CPI do 3,7 proc., a wyniosła ona 3,1 proc. rok do roku (niżej niż miesiąc wcześniej). Mediana oczekiwań ekonomistów była zatem wyraźnie zawyżona obawami o mocno proinflacyjny charakter wzrostu cen energii w wyniku drożejącej ropy" – wskazał analityk.

Jak dodał, przyczyną tej rozbieżności nie były niższe niż zakładano ceny paliw, ale przede wszystkim tańsza względem poprzedniego miesiąca żywność. Ten składnik koszyka inflacyjnego staniał o 1 proc. w ujęciu miesięcznym.

Jak ocenił analityk, odczyt nie odbił się znacząco na notowaniach krajowych akcji, za to widocznie wpłynął na rynek dłużny – rentowność długoterminowych polskich obligacji skarbowych spadła dziś z 5,80 proc. do 5,65 proc.

Źródło: PAP/XYZ