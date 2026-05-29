Zielono na GPW, CD Projekt w górę po wynikach. Notowania 29 maja 2026 r.
Piątek przyniósł wzrosty na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Indeks sWIG80 w ciągu dnia osiągnął nowe historyczne maksimum. CD Projekt, który w czwartek po sesji pokazał wyniki za pierwszy kwartał, był jedną z najmocniej zyskujących spółek WIG20.
29.05.2026, 17:54
Fot. PAP/Leszek Szymański
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile wyniosły w piątek na zamknięciu główne indeksy warszawskiej giełdy.
- Czy rynek zareagował na najnowsze dane GUS o inflacji w Polsce w maju 2026 r.
- Jak zachowywały się akcje CD Projekt po publikacji przez spółkę wyników za pierwszy kwartał.