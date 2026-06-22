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22.06.2026 19:50

Podpisanie umowy na zakup okrętów podwodnych 29 czerwca

Umowa na zakup trzech okrętów podwodnych od Szwecji zostanie podpisana 29 czerwca w Gdyni - poinformował w poniedziałek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz

Dodał, że w ramach umowy Polska pozyska też od przyszłego roku okręt, który będzie użytkowany do czasu realizacji zamówienia.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Madrycie wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz był pytany o finalizowanie programu Orka, który dotyczy zakupu okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej.

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Minister podkreślił, że jest to „kontrakt oczekiwany od 30 lat”.

- Wszystko idzie w dobrym kierunku, że 29 (czerwca) w Gdyni podpiszemy porozumienie i podpiszemy umowę. Już nie tylko rządową, ale też pomiędzy przedsiębiorstwami, firmami, o wykonaniu zobowiązań dla Polski: dostarczenia trzech okrętów podwodnych, okrętu, który będzie na czas przejściowy, czyli gap filler, zdobywania umiejętności, szkolenia załogi, ale też sprzedaży naszych okrętów, choćby okrętu typu Ratownik dla Marynarki Wojennej Szwecji - powiedział Kosiniak-Kamysz.

W listopadzie ub.r. na partnera w programie Orka została wybrana Szwecja, oferująca powstające obecnie dla jej marynarki okręty typu A26, produkcji Saaba. Zawarta została wtedy polsko-szwedzka umowa międzyrządowa.

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W ubiegłym tygodniu szef MON wziął udział w Brukseli w spotkaniu ministrów obrony państw NATO. Poinformował wówczas, że rozmawiał z ministrem obrony Szwecji Palem Jonsonem, oraz że Polska chce podpisać umowę ze Szwecją do końca czerwca. Nie precyzował wówczas konkretnej daty tego wydarzenia.

Źródło: PAP

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu
- Wszystko idzie w dobrym kierunku, że 29 czerwca w Gdyni podpiszemy porozumienie i podpiszemy umowę - wicepremier Kosiniak-Kamysz. Fot. PAP/Paweł Supernak
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