Polacy pracują w weekendy rzadziej niż większość Europejczyków

W Polsce w weekendy pracuje tylko 8 proc. osób. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej – podaje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

Średnio w UE w weekendy pracuje około jedna piąta (21 proc.) wszystkich pracowników.

Największy odsetek pracujących w weekend jest w Grecji. Wynosi on tam 41 proc. Kolejne miejsca zajmują Malta i Cypr (po 32 proc.) oraz Włochy (31 proc.).

Mniej osób niż w Polsce w weekendy pracuje z kolei na Węgrzech (7 proc.) oraz na Litwie (4 proc.).

W weekendy najczęściej pracują osoby prowadzące własne firmy

Jak podaje PIE, w większości krajów pracę w weekendy częściej wykonują mężczyźni niż kobiety. Różnice między płciami są jednak zwykle niewielkie i wynoszą mniej niż 2 pkt. proc. W Polsce również to mężczyźni nieco częściej pracują w weekendy (8 proc. mężczyzn wobec 7 proc. kobiet).

Praca w weekendy częściej dotyczy także osób prowadzących własną działalność gospodarczą niż pracujących na etacie. Średnio w UE udział osób pracujących w weekendy wynosi 19 proc. wśród pracowników, 36 proc. wśród osób prowadzących działalność gospodarczą i niezatrudniających pracowników oraz aż 46 proc. wśród osób prowadzących własne firmy i zatrudniających pracowników.

W Polsce, odwrotnie niż w większości krajów UE, najwyższy udział pracujących w weekendy występuje wśród osób samozatrudnionych niezatrudniających pracowników (23 proc. w porównaniu z 15 proc. wśród osób zatrudniających pracowników).

Najczęściej w weekendy w Unii pracują osoby w sektorze usług i sprzedaży (48 proc.) oraz wykwalifikowani pracownicy rolniczy, leśni i sektora rybołówstwa (47 proc.). Najrzadziej pracują tak pracownicy administracyjni (10 proc.). W Polsce grupą zawodową wyróżniającą się na tle innych są również wykwalifikowani pracownicy rolniczy (46 proc.). Wśród pracowników usług i sprzedaży zatrudnienie w weekendy jest wyraźnie niższe niż średnia unijna (16 proc.).

Liczba osób pracujących w weekendy w Polsce spadła o połowę

W większości krajów unijnych na przestrzeni lat coraz mniej osób wykonuje pracę w weekendy. Od 2015 r. ten odsetek obniżył się w UE średnio o ponad 5 pkt. proc. W Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę (z 15 proc. w 2015 r.).

„Różnice w udziale pracowników wykonujących pracę w weekendy w różnych krajach UE wynikają przede wszystkim ze struktury gospodarki. Najwyższy udział pracujących w weekendy mają kraje południowej Europy, w której silnie rozwinięty jest sektor turystyczny, wymagający świadczenia usług przez siedem dni w tygodniu. Na drugim biegunie znajdują się kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w których w większości przypadków udział turystyki w gospodarce jest wyraźnie niższy, istnieje też silnie zakorzeniona tradycja wolnych niedziel” – komentuje Polski Instytut Ekonomiczny.