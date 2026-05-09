Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.05.2026
NEWSROOM XYZ
09.05.2026 12:13

Polacy pracują w weekendy rzadziej niż większość Europejczyków

W Polsce w weekendy pracuje tylko 8 proc. osób. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej – podaje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

Średnio w UE w weekendy pracuje około jedna piąta (21 proc.) wszystkich pracowników.

Największy odsetek pracujących w weekend jest w Grecji. Wynosi on tam 41 proc. Kolejne miejsca zajmują Malta i Cypr (po 32 proc.) oraz Włochy (31 proc.).

Mniej osób niż w Polsce w weekendy pracuje z kolei na Węgrzech (7 proc.) oraz na Litwie (4 proc.).

W weekendy najczęściej pracują osoby prowadzące własne firmy

Jak podaje PIE, w większości krajów pracę w weekendy częściej wykonują mężczyźni niż kobiety. Różnice między płciami są jednak zwykle niewielkie i wynoszą mniej niż 2 pkt. proc. W Polsce również to mężczyźni nieco częściej pracują w weekendy (8 proc. mężczyzn wobec 7 proc. kobiet).

Praca w weekendy częściej dotyczy także osób prowadzących własną działalność gospodarczą niż pracujących na etacie. Średnio w UE udział osób pracujących w weekendy wynosi 19 proc. wśród pracowników, 36 proc. wśród osób prowadzących działalność gospodarczą i niezatrudniających pracowników oraz aż 46 proc. wśród osób prowadzących własne firmy i zatrudniających pracowników.

W Polsce, odwrotnie niż w większości krajów UE, najwyższy udział pracujących w weekendy występuje wśród osób samozatrudnionych niezatrudniających pracowników (23 proc. w porównaniu z 15 proc. wśród osób zatrudniających pracowników).

Najczęściej w weekendy w Unii pracują osoby w sektorze usług i sprzedaży (48 proc.) oraz wykwalifikowani pracownicy rolniczy, leśni i sektora rybołówstwa (47 proc.). Najrzadziej pracują tak pracownicy administracyjni (10 proc.). W Polsce grupą zawodową wyróżniającą się na tle innych są również wykwalifikowani pracownicy rolniczy (46 proc.). Wśród pracowników usług i sprzedaży zatrudnienie w weekendy jest wyraźnie niższe niż średnia unijna (16 proc.).

Liczba osób pracujących w weekendy w Polsce spadła o połowę

W większości krajów unijnych na przestrzeni lat coraz mniej osób wykonuje pracę w weekendy. Od 2015 r. ten odsetek obniżył się w UE średnio o ponad 5 pkt. proc. W Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę (z 15 proc. w 2015 r.).

„Różnice w udziale pracowników wykonujących pracę w weekendy w różnych krajach UE wynikają przede wszystkim ze struktury gospodarki. Najwyższy udział pracujących w weekendy mają kraje południowej Europy, w której silnie rozwinięty jest sektor turystyczny, wymagający świadczenia usług przez siedem dni w tygodniu. Na drugim biegunie znajdują się kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w których w większości przypadków udział turystyki w gospodarce jest wyraźnie niższy, istnieje też silnie zakorzeniona tradycja wolnych niedziel” – komentuje Polski Instytut Ekonomiczny.

Polacy są zadowoleni z pensji bardziej niż Norwegowie
Ludzie odpoczywający nad Wisłą w Krakowie
Polacy pracują w weekendy rzadziej niż większość mieszkańców UE. Fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Bartosz Grodecki nowym szefem BBN. Jakie są jego mocne i słabe strony?
Po krótkim okresie, w którym Biurem Bezpieczeństwa Narodowego w zastępstwie kierował gen. Andrzej Kowalski, będzie ono miało pełnoprawnego zwierzchnika. To były wiceminister spraw wewnętrznych i…
07.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
CVI chce wpompować miliardy w gospodarkę. Sprzyja mu wyjątkowy wzrost zamożności Polaków
Zebranie ponad 1 mld zł to aż podwojenie wyniku z pierwszego funduszu dłużnego, ale tylko ułamek ambicji lidera private debt w regionie. Mała skala i wojna za granicą zniechęcają zachodnich…
07.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska firma szykuje przejęcie za 200 mln euro. Celuje w centra danych i giełdę
DL Invest Group traktuje data center jako naturalny kierunek rozwoju i stawia przede wszystkim na Bielsko-Biała.
07.05.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo
Mozart ustępuje miejsca Eurowizji. W Wiedniu wielki show i jeszcze większe wyzwania
Uznawany za nieformalną stolicę muzyki klasycznej Wiedeń od 12 do 16 maja stanie się europejskim centrum zupełnie innego nurtu muzycznego. Zagości tu 70. Konkurs Piosenki Eurowizji. Widowisku…
09.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Majowa ofensywa prezydenta. Dlaczego Karol Nawrocki wraca do starych pomysłów PiS?
W Święto Konstytucji Karol Nawrocki zasugerował potrzebę wzmocnienia ośrodka prezydenckiego przez utworzenie nowej ustawy zasadniczej. Zaledwie cztery dni później wystąpił z pomysłem referendum o…
08.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Wojna w Polsce byłaby ekonomicznym koszmarem. Koszty poszłyby w biliony
Europa przygotowuje się do wojny. Widać to po działaniach Unii Europejskiej, widać to po nerwowych ruchach i przyśpieszonych zakupach zbrojeniowych kolejnych krajów. Warto sobie postawić pytanie –…
08.05.2026