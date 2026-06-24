Polpharma przejęła rumuński Biofarm. Wartość transakcji to około 1,11 mld zł

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma przejęły firmę farmaceutyczną Biofarm. To jeden z 10 największych producentów lekarstw w Rumunii.

„Transakcja została przeprowadzona w drodze dobrowolnej oferty przejęcia po cenie 1,3790 RON za akcję, po uzyskaniu zgody rumuńskiego Urzędu Nadzoru Finansowego" – napisał w komunikacie IMAP, który pomagał przy transakcji.

Polska firma dostała nieodwołalną obietnicę sprzedaży akcji dwóch największych akcjonariuszy Biofarmu – Longshield Investment Group i Lion Capital. Łącznie mieli oni około 88,43 proc. kapitału zakładowego rumuńskiego przedsiębiorstwa. Na mocy umowy wdrożeniowej z 6 maja 2026 r. Polpharma miała uruchomić publiczną ofertę przejęcia akcji od wszystkich akcjonariuszy spółki po cenie 1,379 RON za akcję. To oznacza, że wartość przejęcia firmy wynosi ok. 1,11 mld zł.

Przejęcie firmy Biofarm wpisuje się w coraz wyraźniejszy trend obecności polskiego kapitału na rumuńskiej giełdzie. W 2026 r. Maspex przejął choćby producenta win Purcari za 170 mln euro.

Biofarm jest w pierwszej dziesiątce największych producentów leków w Rumunii. Na giełdzie w Bukareszcie jest od 2005 r. Ma dwie fabryki medykamentów w stolicy Rumunii i jedno laboratorium zajmujące się testami i rozwojem swoich produktów. Portfolio Biofarmu liczy ponad 100 produktów.

W pierwszym kwartale 2026 r. Biofarm osiągnął 92,5 mln lejów przychodów ze sprzedaży (95,1 mln lejów w podobnym okresie 2025 r.). Zysk netto wzrósł zaś o 1 proc., do 32,5 mln lejów.

Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma" S.A. to największy polski producent leków, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, działający od 2002 r. jako spółka akcyjna (choć tradycje firmy sięgają okresu międzywojennego). Spółka wchodzi w skład Grupy Polpharma – jednej z największych grup farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej, kontrolowanej przez Polpharma Group Holding B.V.