Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.04.2026
NEWSROOM XYZ
23.04.2026 17:06

Polpharma Biologics z dofinansowaniem od PARP. Nowa inwestycja w Gdańsku pozwoli produkować nowoczesne leki

Polpharma Biologics będzie w Gdańsku produkować substancję do leków biologicznych. Spółka dostała prawie 17 milionów dofinansowania z funduszy europejskich od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

– Będziemy mogli produkować polskie leki biologiczne, także na zlecenie innych podmiotów z Europy. To jest część dużego projektu, który realizujemy dzięki powołaniu Funduszu Wsparcia Polskich Technologii Krytycznych. Jest on wycelowany w bardzo określone obszary, jak biotechnologie, których dotyczy podpisana dzisiaj umowa, a także technologie związane z cyfryzacją, energooszczędne, z czystą, efektywną i nowoczesną energetyką. Udział polskich firm w rozwoju biotechnologii i suwerenność Polski w tym obszarze są kluczowe i my to realnie wdrażamy – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

– Inwestycje w sektor biotechnologii to dziś jeden z filarów bezpieczeństwa państwa i konkurencyjności gospodarki. Dzięki wsparciu z programu FENG polskie firmy mogą rozwijać zaawansowane technologie, skalować działalność i włączać się w europejskie łańcuchy wartości. To także szansa na budowę silnej pozycji Polski jako regionalnego centrum biotechnologii i farmacji – podkreślił z kolei prezes PARP Krzysztof Gulda.

Inwestycja pomoże uniezależnić Polskę i UE od producentów z Azji

Dzięki tej umowie, podpisanej na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, w Gdańsku ruszy linia badawczo-produkcyjna leków biologicznych na choroby rzadkie, jak ciężka astma czy reumatoidalne zapalenie stawów. Celem projektu jest utworzenie w zakładzie Polpharma Biologics w Gdańsku centrum rozwoju i produkcji (CDMO) substancji leczniczych dla leków biologicznych opartych na hodowlach komórek ssaczych.

Inwestycje w takie medykamenty to krok w stronę budowania bezpieczeństwa lekowego Polski i Europy. System produkcji będzie bowiem udostępniony podmiotom z całej UE – od startupów po koncerny farmaceutyczne. To zmniejszy zależność od dostawców takich usług poza Unią, głównie w Azji. Uniezależnienie się zaś od dostaw z Azji to też gwarancja ciągłości leczenia w razie przerw w logistyce.

Wartość inwestycji to ponad 52 mln zł. Jej zakończenie przewidywane jest na kwiecień 2028.

Polpharma Biologics S.A. to spółka biotechnologiczna, która opracowuje i produkuje leki biopodobne.

Oto plan PARP na 2026 r. 22 nabory na łączną kwotę blisko 1,3 mld zł
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2P), prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Krzysztof Gulda (L), dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Maciej Berliński (2L) oraz członkini zarządu Polpharma Biologics S.A. Monika Głowacka-Różańska (P)
Polpharma Biologics podpisała umowę z PARP na dofinansowanie w kwocie 17 mln zł. Fot. PAP/Jarek Praszkiewicz
