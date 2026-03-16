Polska może dostać pierwsze środki z programu „Polska Zbrojna” już w kwietniu. Chodzi o 28 mld zł zaliczki

Polska może otrzymać pierwsze środki z unijnego mechanizmu SAFE już na początku kwietnia – poinformowała w poniedziałek pełnomocniczka rządu ds. programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Według rządu zaliczka wyniesie około 28 mld zł, czyli 15 proc. wnioskowanych przez Polskę środków.

Polska czeka na pierwsze miliardy z programu SAFE

Pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała w poniedziałek w Studiu PAP, że pierwsze środki z programu „Polska Zbrojna” mogą trafić do Polski w kwietniu.

Jak wyjaśniła, obecnie kończą się rozmowy z Komisją Europejską dotyczące podpisania umowy w sprawie finansowania. Podpisanie dokumentów planowane jest na przełom marca i kwietnia.

Po zawarciu umowy Polska otrzyma zaliczkę w wysokości 15 proc. wnioskowanych środków, czyli około 28 mld zł. Według rządu pieniądze mają stanowić impuls dla rozwoju krajowego przemysłu obronnego.

Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że około 90 proc. środków z programu ma zostać wydanych w polskich przedsiębiorstwach związanych z sektorem zbrojeniowym.

Wsparcie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego

Według przedstawicielki rządu mechanizm SAFE może znacząco wzmocnić polski sektor obronny. W łańcuchu dostaw związanym z produkcją wojskową działa obecnie około 12 tys. kooperantów współpracujących z Polską Grupą Zbrojeniową, a także liczne firmy prywatne.

Chodzi m.in. o przedsiębiorstwa działające w sektorze dronowym, technologiach kosmicznych oraz systemach obrony powietrznej.

Jak zaznaczyła Sobkowiak-Czarnecka, większość polskich zakupów uzbrojenia realizowana jest obecnie w trybie krajowym. Jednocześnie rząd zabiega, aby także wspólne zamówienia realizowane przez państwa Unii Europejskiej trafiały do polskiego przemysłu zbrojeniowego.

W tym celu prowadzone są rozmowy z partnerami w UE, m.in. podczas wizyt w Rzymie i Bratysławie. Wśród produktów budzących zainteresowanie partnerów wymieniono system przeciwlotniczy Piorun, polskie drony oraz systemy przeciwdronowe i obrony powietrznej przeznaczone do ochrony wschodniej granicy.

Spór o ustawę i nowe rozwiązanie rządu

Rząd przyjął w piątek uchwałę dotyczącą programu „Polska Zbrojna”, która upoważnia ministrów obrony i finansów do podpisania umowy dotyczącej programu SAFE. Decyzja była reakcją na ogłoszone w czwartek weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy wdrażającej ten mechanizm.

Jak wskazała Sobkowiak-Czarnecka, weto „komplikuje całą sprawę” pozyskania unijnych środków, choć sama ustawa nie dotyczyła uczestnictwa Polski w programie, lecz stworzenia instrumentu finansowego pozwalającego wydać pozyskane pieniądze.

Zgodnie z uchwałą Bank Gospodarstwa Krajowego zaciągnie pożyczkę SAFE na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, a zobowiązania BGK będą objęte gwarancją Skarbu Państwa.

Dokument przewiduje również system kontroli wykorzystania środków, obejmujący m.in. audyt Krajowej Administracji Skarbowej oraz osłonę antykorupcyjną i kontrwywiadowczą realizowaną przez ABW, SKW i CBA.

Źródło: PAP