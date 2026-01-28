Polska przedstawiła w PE kandydaturę Warszawy na siedzibę Urzędu UE ds. Celnych

Minister finansów Andrzej Domański przedstawił rzed komisją rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów (IMCO) Parlamentu Europejskiego kandydaturę Warszawy na siedzibę unijnego Urzędu ds. Celnych (EUCA). Polska rywalizuje o agencję z ośmioma innymi państwami UE.

Domański zapewnił, że w Warszawie EUCA będzie się szybko i mocno rozwijać.

– EUCA ma na celu wzmocnienie konkurencyjności Europy, budowanie odporności gospodarczej i zabezpieczenie granic. Polska podziela te same priorytety – zapewnił minister.

Przypomniał, że przyspieszenie prac nad reformą unijnego kodeksu celnego, na podstawie którego ma zostać powołany nowy urząd, było jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE w pierwszym półroczu 2025 r.

Domański zwrócił uwagę na centralną lokalizację Warszawy, która pozwala służbom celnym na dostęp do granic lądowych, morskich i powietrznych oraz dobre połączenie miasta stołecznego z innymi europejskimi stolicami.

– Wszystkie pozostałe państwa członkowskie będą mogły szybko i wygodnie dotrzeć do Warszawy. Jeden z budynków, które zaprezentowaliśmy jako siedzibę EUCA, znajduje się w odległości zaledwie 2 km od lotniska – podkreślił minister.

Zaznaczył też doświadczenie polskich służb celnych oraz fakt, że w Warszawie ma już siedzibę unijna agencja straży granicznej, czyli Frontex.

– EUCA i Frontex znajdujące się obok siebie w Warszawie będą bardziej skuteczne i wydajne. Stworzą unijne centrum ds. granic, a nie mam wątpliwości, że obecnie potrzebujemy takiego centrum – ocenił.

Trzy lokalizacje dla siedziby EUCA w Warszawie

Domański oraz towarzysząca mu w Brukseli pełnomocniczka ds. ubiegania się o ustanowienie siedziby EUCA w Warszawie Małgorzata Krok zachwalali także Warszawę jako dobre miasto do życia dla pracowników urzędu. EUCA docelowo planuje zatrudnić 250 pracowników, z których większość będzie musiała się przeprowadzić – przynajmniej czasowo – do stolicy.

– Jakość życia w Polsce naprawdę się poprawia. Płace rosną, inflacja spada, bezrobocie jest drugim najniższym w Unii Europejskiej. Sama Warszawa ma obecnie stopę bezrobocia bliską zeru. Warszawa to tętniące życiem, młode i dynamiczne miasto. Idealna lokalizacja dla europejskich organów celnych – powiedział minister.

Krok podkreśliła, że Warszawa jest miastem bezpiecznym.

– 90 proc. mieszkańców deklaruje, że czuje się tu bezpieczna nawet w nocy – powiedziała, podkreślając też, że stolica może pochwalić się świetnym systemem ochrony zdrowia i edukacji.

– Warszawa jest też czysta, ma doskonały transport publiczny, parki, mamy nawet 11 plaż – powiedziała.

Pełnomocniczka dodała, że jeśli chodzi o EUCA, to Warszawa oferuje urzędowi do wyboru trzy lokalizacje.

– Wszystkie budynki odpowiadają potrzebom organów celnych. Jeden z nich jest już gotowy do rozpoczęcia działalności. Pozostałe dwa są gotowe, aby dostosować ich pomieszczenia do potrzeb organów celnych UE. Oferujemy również wsparcie finansowe w wysokości 13 mln euro na pokrycie początkowych kosztów EUCA w Warszawie – powiedziała.

Swoje kandydatury zaprezentowały przed IMCO także pozostałe państwa rywalizujące z Polską o siedzibę EUCA. Poza Polską starają się o to: Belgia (Liege), Hiszpania (Malaga), Francja (Lille), Chorwacja (Zagrzeb), Włochy (Rzym), Holandia (Haga), Portugalia (Porto) i Rumunia (Bukareszt).

