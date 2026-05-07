07.05.2026
07.05.2026 10:45

Polski rynek dzieł sztuki i antyków mocno się skurczył w 2025 r. (GUS)

Rynek dzieł sztuki i antyków w 2025 r. spadł o 17,1 proc. do 544,6 mln zł – podał GUS.

81,4 proc. całego rynku stanowiła sprzedaż dzieł z dziedziny malarstwa (443,1 mln zł). Spadek wartości sprzedaży w tej dziedzinie o 18,2 proc. miał kluczowe znaczenie dla dynamiki całego rynku dzieł sztuki.

Biorąc pod uwagę kanały sprzedaży, największy spadek wartości sprzedaży odnotowano w placówkach handlowych – o 63,1 mln zł, czyli 29,1 proc.

Udział malarstwa współczesnego w łącznej wartości sprzedaży dzieł sztuki i antyków wyniósł 44,6 proc. (242,9 mln zł), natomiast malarstwa dawnego – 36,8 proc. (200,2 mln zł).

W porównaniu z 2024 r. kwota uzyskana ze sprzedaży malarstwa dawnego była mniejsza o 29,7 proc., a malarstwa współczesnego – o 5,5 proc.

Dwie trzecie (66,8 proc.) ogólnej kwoty sprzedaży dzieł sztuki i antyków uzyskano przez aukcje – 363,9 mln zł (o 9,9 proc. mniej niż w 2024 r.), w tym z aukcji internetowych – 55,0 mln zł (o 5,0 proc. mniej niż w 2024 r.).

Wartość sprzedaży dzieł sztuki i antyków uzyskana w placówkach handlowych wyniosła 154,2 mln zł (28,3 proc. ogólnej kwoty sprzedaży) i w porównaniu z 2024 r. zmniejszyła się o 29,1 proc.

Źródło: PAP

Wystawa przedaukcyjna „Rzeźba i formy przestrzenne” w Salonie DESA Unicum w Warszawie
Na zdjęciu z 2025 r. wystawa przedaukcyjna „Rzeźba i formy przestrzenne” w Salonie DESA Unicum w Warszawie. Fot. PAP/Tomasz Gzell
