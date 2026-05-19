19.05.2026 16:28

Polski startup pozyskał 75 mln dolarów na rozwój pracownika AI

Polski startup Viktor.com pozyskał 75 mln dolarów w ramach rundy finansowania w serii A prowadzonej przez Accel. Pieniądze mają pomóc w rozwoju cyfrowego pracownika AI. Jak zapewniają twórcy, jest to narzędzie współpracujące ze Slackiem i Microsoft Teams, które przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji adaptuje się do systemów firmy i pomaga w automatyzacji procesów.

„Viktor należy do pierwszych rozwiązań AI, zdolnych do autonomicznego działania przez tygodnie, zamiast kilku minut, utrzymując kontekst pracy rozproszony w tysiącach maili, dokumentów i narzędzi. Każdy w firmie może napisać do niego jak do współpracownika: przeanalizuj dane na żywo, przygotuj raport dla zarządu, sprawdź konkurencję, zbuduj wewnętrzne narzędzie albo napisz kod” – zapewniają przedstawiciele startupu w informacji prasowej nadesłanej redakcji XYZ.

W najnowszej rundzie finansowania największy udział miał Accel, globalna firma venture capital. Jak wskazał Viktor, wśród pozostałych inwestorów znaleźli się także fundusze Bek Ventures, Kaya VC, Inovo VC i Tenacity Capital oraz aniołowie biznesu – prywatni inwestorzy wspierający startupy – w tym chociażby Stewart Butterfield i Cal Henderson, współtwórcy Slacka.

Pozyskane 75 mln dolarów (ok. 274 mln zł) ma zostać przeznaczone na globalny rozwój produktu oraz rozbudowę jego możliwości. W tym celu startup zamierza powiększyć warszawski zespół programistów o kolejnych specjalistów.

Twórcami Viktora są polski inżynier Frederyk Wiatrowski i Peter Albert, którzy niegdyś pracowali dla Mety – technologicznego koncernu, do którego należą m.in. Facebook i Instagram. Programiści są wspierani także przez zespół specjalistów z doświadczeniem w Amazonie, Google'u czy Tesli. Startup powstał w 2023 r., a sam produkt trafił do klientów w lutym 2026 r. Jak zapewniają twórcy Victora, w ciągu 10 tygodni firma wygenerowała 15 mln dolarów rocznych powtarzalnych dochodów, a samo narzędzie trafiło do „kilkunastu tysięcy organizacji na całym świecie”.

– Widzimy, że zespoły traktują Viktora jak nową osobę w firmie, a nie jak kolejną aplikację. Tę zmianę chcemy wprowadzić do każdej organizacji – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Fryderyk Wiatrowski.

Polski startup Viktor pozyskał 75 mln dolarów finansowania na rozwój pracownika AI. Na zdjęciu pracownicy firmy. Fot. Mat. pras. Viktor
