Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.03.2026
NEWSROOM XYZ
02.03.2026 18:21

POPiHN: w Polsce nie zabraknie paliwa

Bezpieczeństwo energetyczne Polski pozostaje niezagrożone – poinformowała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, zrzeszająca największe koncerny paliwowe działające w naszym kraju. Przedstawiciele branży podkreślili, że w ten sposób reagują na szerzącą się dezinformację.

"Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie wywołała reakcję rynków na całym świecie. Niestety, obecny niepokój co do dalszego rozwoju sytuacji w Iranie jest wykorzystywany przez osoby szerzące dezinformację, które starają się wywołać poczucie zagrożenia w Polsce" – podkreśla POPiHN w swoim komunikacie.

Organizacja podkreśliła, że krajowy sektor paliwowy jest odpowiednio przygotowany na wyzwania wynikające z aktualnej sytuacji geopolitycznej. "Uspokajamy i zapewniamy, że Polska dysponuje odpowiednimi rezerwami ropy naftowej oraz paliw gotowych na wypadek sytuacji kryzysowych. Nie dostrzegamy zagrożeń dla ciągłości dostaw ropy do Polski. Magazyny są pełne, a zapasy pozwolą zabezpieczyć zapotrzebowanie przez ponad trzy miesiące" – wyjaśniono.

Jak dodano, bezpieczeństwo energetyczne zapewnione jest przez dywersyfikację źródeł pozyskiwania ropy. Polscy dystrybutorzy kupują surowiec nie tylko od Arabii Saudyjskiej – choć jest to kierunek odpowiadający za blisko połowę dostaw – ale także z Norwegii i z USA. POPiHN podkreśla również, że obecna sytuacja różni się od tej z pierwszych dni rosyjskiej napaści na Ukrainę, co wynika pośrednio właśnie z nowych kierunków dostaw ropy do naszego kraju.

"Dziś nie ma powodów do niepokoju ani obaw o przerwy w dostawach paliw. Apelujemy o zachowanie spokoju i rozwagę, zwłaszcza w kontekście zakupów. Próba tworzenia nadmiernych zapasów może doprowadzić do niepotrzebnych zakłóceń w rynku" – wyjaśnia POPiHN.

Stacja paliw w Polsce
POPiHN uspokaja i podkreśla, że bezpieczeństwo energetyczne i dostępność do paliwa nie są w Polsce zagrożone. Fot. Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Izrael i USA uderzyły w Iran. Trump ogłasza „dużą operację wojskową”
Izrael i Stany Zjednoczone przeprowadziły skoordynowany atak na Iran. Trump: celem obrona Amerykanów i zniszczenie zdolności rakietowych
28.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Iran pod presją. Rozmowy bez przełomu, Zachód szykuje się na eskalację
Brak przełomu w negocjacjach, ograniczony dostęp inspektorów MAEA i ruchy wojskowe USA zwiększają ryzyko eskalacji na Bliskim Wschodzie
27.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Świat
Gruzja inwestuje miliardy w infrastrukturę. Dlaczego polskie firmy nie walczą o kontrakty?
Na Kaukazie ogłaszane są kolejne przetargi na infrastrukturę i tabor. Polskie firmy – mimo doświadczenia w projektach zagranicznych – nie zgłosiły się do budowy linii tramwajowej w Tbilisi. Rynek przejmują chińskie koncerny. Dlaczego polskie spółki stoją z boku i czy to uzasadniona ostrożność, czy utracona szansa?
02.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Spadki wyhamowały, ale giełda wciąż na czerwono. Orlen z silnym wzrostem, banki tracą. Dzień na GPW 2 marca 2026 r.
Chociaż poranne spadki na GPW wyhamowały, po południu skala zniżek znów się zwiększyła. Najmocniej dotknęły one sektor bankowy. Wśród spółek WIG20 wyraźny wzrost zaliczył tylko Orlen, a przytłaczająca większość spółek skończyła dzień na czerwono. Spadki widoczne są także w Europie i USA.
02.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Izraelski oficer i dyplomata dla XYZ: Wojna przybierze inny obrót, jeśli zginie Chamenei
W sobotę rano Izrael zaatakował Iran. Uderzenia lotnictwa i pocisków rakietowych runęły na kraj. Wszyscy czekają na to, co zrobią Amerykanie, którzy zgromadzili w regionie znaczne siły lotnicze. Co wydarzy się w Iranie i jak długie działania zbrojne czekają Bliski Wschód? O ocenę sytuacji zapytaliśmy Uriego Halperina. To pułkownik rezerwy izraelskich sił zbrojnych, były attaché obrony Izraela przy NATO.
28.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Wystawa o „współ”. Czyli uratuje nas wspólnota
W przypadku tej wystawy nie od razu wiadomo, o czym naprawdę jest i jaką daje receptę na rozpadający się świat. I właśnie dlatego trzeba ją obejrzeć obowiązkowo. A szansa tylko do niedzieli!
28.02.2026