11.05.2026

Porozumienie MON–PKP Cargo podpisane. „To zabezpieczenie nie tylko na wypadek konfliktu”

Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej oraz PKP Cargo podpisali porozumienie dotyczące wojskowego transportu kolejowego. „To zabezpieczenie nie tylko na wypadek konfliktu” – mówi szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podpisany przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz PKP Cargo dokument obejmuje kwestie takie jak dbanie strategiczne linie kolejowe czy zapasy taboru.

To zabezpieczenie nie tylko na wypadek konfliktu zbrojnego, ale będziemy też to wykorzystywać w przypadku różnego rodzaju ćwiczeń – stwierdził wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił, że kwestia szybkiego przemieszczania wojsk jest kluczowa dla zdolności obronnych Polski, ale też całej Europy.

– Polska jest największym obszarem, który jest brany pod uwagę przy przeprowadzaniu kluczowych ćwiczeń NATO, bardzo często gościmy więc wojska sojusznicze. To także transport sprzętu dla walczącej Ukrainy. Wszystko wymaga współpracy między nami a resortem infrastruktury, między nami a PKP – zaznaczył.

Dodał, że porozumienie oznacza też ochronę dróg lokalnych i wojewódzkich, żeby „nie były rozjeżdżane przez ciężki sprzęt”.

Źródło: PAP, XYZ

