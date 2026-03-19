19.03.2026

Premier Chorwacji: jesteśmy w stanie zapewnić dostawy ropy na Węgry i Orban o tym wie

Premier Chorwacji Andrej Plenković odrzucił twierdzenia Węgier, że potrzebują rosyjskiej ropy naftowej transportowanej rurociągiem Przyjaźń. Podkreślił, że Chorwacja jest w stanie w pełni pokryć zapotrzebowanie Węgier na dostawy surowca i premier tego kraju Viktor Orban jest tego świadomy.

– Chorwacja ma swój rurociąg adriatycki. Terminal naftowy znajduje się na wyspie Krk. Rurociąg jest obecnie w pełni wykorzystywany. Chorwacja otrzymała już zamówienia od węgierskiej firmy naftowej Mol na 13 tankowców. Cztery z nich dotarły już do Chorwacji; później ropa jest przeładowywana z tankowców do zbiorników, następnie trafia do rurociągu i jest transportowana do rafinerii w Százhalombatta na Węgrzech lub w Bratysławie na Słowacji. (...) Chorwacja może zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i dostawy ropy naftowej na Węgry i Słowację, nawet jeśli rurociąg Przyjaźń nie będzie działał – powiedział Plenković w Brukseli przed szczytem UE.

Dodał, że Orban ma tego świadomość.

Tymczasem węgierski premier przekazał w czwartek przed szczytem, że Węgry nie poprą żadnej decyzji korzystnej dla Ukrainy, dopóki nie dostaną ropy naftowej, która do nich należy. Odpowiedział tak na pytanie dziennikarzy, czy jego kraj jest gotowy odblokować 90 mld euro unijnej pożyczki dla Ukrainy.

Pożyczkę zablokował rząd w Budapeszcie po tym, gdy rurociągiem Przyjaźń, uszkodzonym pod koniec stycznia w rosyjskim ataku na Ukrainę, przestała płynąć rosyjska ropa. Ukraina przekazała, że rurociąg jest obecnie remontowany, jednak Węgry i Słowacja, kolejny odbiorca surowca, oskarżają Kijów o celowe wstrzymywanie tranzytu.

Orban dodał, że dopiero po odblokowaniu tranzytu ropy będzie można otworzyć „nowy rozdział” w kontaktach na linii Kijów–Budapeszt. Jak stwierdził, brak dostaw ropy to dla jego kraju „kwestia przetrwania".

Nie chciał przy tym odpowiedzieć na pytanie, czy Węgry odblokują również 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji.

Źródło: PAP

Viktor Orbán, premier Węgier. Fot. Pier Marco Tacca/Getty Images
