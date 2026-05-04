Premier Donald Tusk: Polska i Wielka Brytania podpiszą 27 maja traktat o współpracy
Polska i Wielka Brytania podpiszą 27 maja traktat, który ma dotyczyć wzmocnienia współpracy, między innymi w dziedzinie obronności – podał premier Donald Tusk.
Szef polskiego rządu rozmawiał z dziennikarzami po odbywającym się w Erywaniu 8. szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej.
– To, co było kluczowe z mojego punktu widzenia w trakcie tego szczytu, to oczywiście wsparcie naszych przyjaciół w Armenii. Premier Nikol Paszinian to postać, na którą możemy zawsze liczyć i która przyczyniła się do stabilizacji w tym regionie – powiedział Donald Tusk dziennikarzom.
– Ważne dla mnie były spotkania bilateralne, zwłaszcza w momencie, kiedy jest tyle zamieszania na temat tego, czym jest ta wspólnota Zachodu. Jest to taki czas niepewności właściwie u wszystkich – dodał polityk.
Jak wskazał premier, odbył spotkania dwustronne z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem oraz premierem Kanady Markiem Carneyem. Dotyczyły one „ściślejszej niż do tej pory współpracy w dziedzinie obronności i energetyki" – podał Donald Tusk.
– Podjęliśmy z premierem Starmerem decyzję, że już 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, zwłaszcza w dziedzinie obronności, ale nie tylko – zapowiedział szef rządu.
Jak dodał, Polska i Wielka Brytania długo negocjowały ten traktat.
– Ale w tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, aby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w szeroko pojętej dziedzinie obronności – skomentował premier.
– Wielkiej Brytanii zależy też na tym – i Polska jest tu wymarzonym partnerem – żeby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do UE. Jak wiadomo, brexit zdarzył się, ale jak mi powiedział premier Starmer, nastroje odwróciły się radykalnie i dziś w Wielkiej Brytanii wyraźna większość żałuje brexitu – dodał Donald Tusk.
– Polska ze względów geopolitycznych i ze względu na wciąż dużą liczbę rodaków w Wielkiej Brytanii będzie pracowała na rzecz takiego zbliżenia. Premier Starmer usłyszał moją pozytywną odpowiedź na swoją prośbę, żeby Polska była liderem tego procesu ponownego zbliżania się.
Premier Tusk zapowiada wizytę w Kanadzie
Rozmowy Donalda Tuska z premierem Kanady dotyczyły z kolei nowych form współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa (w tym współpracy militarnej) i energetyki (w tym energetyki nuklearnej i odnawialnej).
– Na pewno zintensyfikujemy współpracę naszych służb specjalnych. Kanada jest bardzo cennym partnerem, z różnych względów. Ustaliliśmy, że w najbliższym czasie udam się z wizytą do Kanady, żeby doprecyzować wszystkie szczegóły tych umów i nowych, wyniesionych na wyższy poziom relacji – zapowiedział premier Tusk.
Na marginesie szczytu EWP premier Donald Tusk rozmawiał także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jak powiedział po spotkaniu Tusk, rozmowy dotyczyły m. in. przygotowań do zaplanowanej na czerwiec w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy. Ukrainie zależy także na roli Polski w ułatwieniu współpracy kraju z nowym premierem Węgier Peterem Magyarem.
Tekst zaktualizowano.