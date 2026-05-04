Premier Donald Tusk: Polska i Wielka Brytania podpiszą 27 maja traktat o współpracy

Polska i Wielka Brytania podpiszą 27 maja traktat, który ma dotyczyć wzmocnienia współpracy, między innymi w dziedzinie obronności – podał premier Donald Tusk.

Szef polskiego rządu rozmawiał z dziennikarzami po odbywającym się w Erywaniu 8. szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

– To, co było kluczowe z mojego punktu widzenia w trakcie tego szczytu, to oczywiście wsparcie naszych przyjaciół w Armenii. Premier Nikol Paszinian to postać, na którą możemy zawsze liczyć i która przyczyniła się do stabilizacji w tym regionie – powiedział Donald Tusk dziennikarzom.

– Ważne dla mnie były spotkania bilateralne, zwłaszcza w momencie, kiedy jest tyle zamieszania na temat tego, czym jest ta wspólnota Zachodu. Jest to taki czas niepewności właściwie u wszystkich – dodał polityk.

Jak wskazał premier, odbył spotkania dwustronne z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem oraz premierem Kanady Markiem Carneyem. Dotyczyły one „ściślejszej niż do tej pory współpracy w dziedzinie obronności i energetyki" – podał Donald Tusk.

Podjęliśmy z premierem Starmerem decyzję, że już 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, zwłaszcza w dziedzinie obronności, ale nie tylko – zapowiedział szef rządu.

Jak dodał, Polska i Wielka Brytania długo negocjowały ten traktat.

– Ale w tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, aby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w szeroko pojętej dziedzinie obronności – skomentował premier.

– Wielkiej Brytanii zależy też na tym – i Polska jest tu wymarzonym partnerem – żeby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do UE. Jak wiadomo, brexit zdarzył się, ale jak mi powiedział premier Starmer, nastroje odwróciły się radykalnie i dziś w Wielkiej Brytanii wyraźna większość żałuje brexitu – dodał Donald Tusk.

– Polska ze względów geopolitycznych i ze względu na wciąż dużą liczbę rodaków w Wielkiej Brytanii będzie pracowała na rzecz takiego zbliżenia. Premier Starmer usłyszał moją pozytywną odpowiedź na swoją prośbę, żeby Polska była liderem tego procesu ponownego zbliżania się.

Premier Tusk zapowiada wizytę w Kanadzie

Rozmowy Donalda Tuska z premierem Kanady dotyczyły z kolei nowych form współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa (w tym współpracy militarnej) i energetyki (w tym energetyki nuklearnej i odnawialnej).

– Na pewno zintensyfikujemy współpracę naszych służb specjalnych. Kanada jest bardzo cennym partnerem, z różnych względów. Ustaliliśmy, że w najbliższym czasie udam się z wizytą do Kanady, żeby doprecyzować wszystkie szczegóły tych umów i nowych, wyniesionych na wyższy poziom relacji – zapowiedział premier Tusk.

Na marginesie szczytu EWP premier Donald Tusk rozmawiał także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jak powiedział po spotkaniu Tusk, rozmowy dotyczyły m. in. przygotowań do zaplanowanej na czerwiec w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy. Ukrainie zależy także na roli Polski w ułatwieniu współpracy kraju z nowym premierem Węgier Peterem Magyarem.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i premier Polski Donald Tusk
Polska i Wielka Brytania podpiszą 27 maja traktat, który ma dotyczyć wzmocnienia współpracy między innymi w dziedzinie obronności – podał premier Donald Tusk. Na zdjęciu wizyta premiera Keira Starmera w Polsce w styczniu 2025 r. Fot. PAP/Marcin Obara
