Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.05.2026
NEWSROOM XYZ
04.05.2026 11:28

Spotkanie ws. Ukrainy na szczycie w Erewaniu. Wziął w nim udział Donald Tusk

W ramach szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu odbyło się spotkanie przywódców w sprawie Ukrainy. Wziął w nim udział premier Donald Tusk.

Spotkaniu przewodniczyli prezydent Francji Emmanuel Macron oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Jak mówił Wołodymyr Zełenski, tematem rozmowy będzie m.in. to, kiedy na konta Ukrainy wpłynie unijna pożyczka reparacyjna w wysokości 90 mld euro. Węgry bowiem – po zwycięstwie partii Tisza w wyborach parlamentarnych – wycofały sprzeciw wobec tego kredytu.

Z kolei Ursula von der Leyen pisała w sieci, że o ile pożyczka ta zaspokoi potrzeby budżetowe Ukrainy, to potrzeby tego kraju są wciąż pilne. Mówiła m.in. o integracji przemysłów obronnych Kijowa i innych europejskich stolic oraz o unijnych inwestycjach w produkcję dronów.

– Będziemy nadal wspierać wszelkie wysiłki na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju, w tym przez nasilanie presji na Rosję – stwierdził przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Dodał, że miejsce Ukrainy jest w UE.

Na szczyt w Erywaniu zaproszono 48 szefów państw i rządów, m.in. z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, krajów Bałkanów i Kaukazu Południowego. Po raz pierwszy uczestniczy w nim kraj spoza Europy, czyli Kanada. Samą EWP zainicjował Emmanuel Macron po ataku Rosji na Ukrainę w 2022 r.

Tusk weźmie udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej
Donald Tusk na szczycie w Erewaniu
Donald Tusk wziął udział w spotkaniu liderów państw EWP w sprawie Ukrainy. Fot. PAP/Leszek Szymański
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Nawet 5,5 proc. na lokacie. 8 najlepszych lokat rocznych w maju 2026 r. (Ranking XYZ)
W bankach pojawiło się kilka nowych, ciekawych propozycji. Dostępne lokaty roczne spełniają swoje zadanie. Mają niezłe oprocentowanie oraz przystępne i zrozumiałe warunki. Zebraliśmy najciekawsze…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
PZU przejmuje ukraińską spółkę MetLife. Ryzykowny ruch czy dobra okazja?
Lider polskich ubezpieczeń, grupa PZU, przejmuje innego lidera – ukraińską spółkę MetLife, która ma 50 proc. udziałów w tamtejszym rynku polis na życie. Dzięki temu nie tylko awansuje z pozycji…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Szkoły „handlują” wizerunkiem dzieci? Rząd reaguje na sharenting
Coraz więcej szkół, przedszkoli i żłobków po komunikacie wydanym przez kuratorów oświaty rezygnuje z publikacji wizerunku podopiecznych w sieci. Problem jednak w tym, że prawo nadal daje tym…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Wielkie magazyny energii wreszcie wchodzą na polski rynek. To zmiana dla całego systemu
W tym roku ruszą pierwsze duże bateryjne magazyny energii w Polsce. Rynek, który dotąd opierał się na małych instalacjach, zaczyna szybko rosnąć wraz z rozwojem OZE.
04.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Obowiązkowy KSeF po miesiącu. Czy zdał egzamin? Trzy trudności, trzy nowości
Ponad milion przedsiębiorców wystawia faktury w KSeF. Na miesiąc po największym oblężeniu systemu, pytamy o jego skuteczność.
04.05.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Polska na rowerach. Ilu mamy rowerzystów i jak nasza infrastruktura wygląda na tle innych krajów?
W ciągu ostatniej dekady znacząco spadła liczba śmiertelnych wypadków z udziałem rowerzystów, ale w kwestii samej infrastruktury z zazdrością możemy patrzeć w stronę Niemiec, Holandii, Belgii czy…
02.05.2026