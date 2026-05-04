Spotkanie ws. Ukrainy na szczycie w Erewaniu. Wziął w nim udział Donald Tusk

W ramach szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu odbyło się spotkanie przywódców w sprawie Ukrainy. Wziął w nim udział premier Donald Tusk.

Spotkaniu przewodniczyli prezydent Francji Emmanuel Macron oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Jak mówił Wołodymyr Zełenski, tematem rozmowy będzie m.in. to, kiedy na konta Ukrainy wpłynie unijna pożyczka reparacyjna w wysokości 90 mld euro. Węgry bowiem – po zwycięstwie partii Tisza w wyborach parlamentarnych – wycofały sprzeciw wobec tego kredytu.

Z kolei Ursula von der Leyen pisała w sieci, że o ile pożyczka ta zaspokoi potrzeby budżetowe Ukrainy, to potrzeby tego kraju są wciąż pilne. Mówiła m.in. o integracji przemysłów obronnych Kijowa i innych europejskich stolic oraz o unijnych inwestycjach w produkcję dronów.

– Będziemy nadal wspierać wszelkie wysiłki na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju, w tym przez nasilanie presji na Rosję – stwierdził przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Dodał, że miejsce Ukrainy jest w UE.

Na szczyt w Erywaniu zaproszono 48 szefów państw i rządów, m.in. z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, krajów Bałkanów i Kaukazu Południowego. Po raz pierwszy uczestniczy w nim kraj spoza Europy, czyli Kanada. Samą EWP zainicjował Emmanuel Macron po ataku Rosji na Ukrainę w 2022 r.