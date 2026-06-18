Premier: podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina zatrzymany

Polskie służby zatrzymały mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo rosyjskiego artysty Siemiona Skrepeckiego. Do egzekucji doszło w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Informację o zatrzymaniu przekazał premier Donald Tusk.

Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW! Posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. — Donald Tusk (@donaldtusk) June 18, 2026

Jak poinformował szef rządu, podejrzany jest obywatelem Gruzji. Operację przeprowadzili funkcjonariusze lubelskiej policji we współpracy z agentami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Premier dodał, że śledczy koncentrują się obecnie na ustaleniu osób, które mogły stać za zleceniem zbrodni. Służby badają okoliczności brutalnej egzekucji i sprawdzają możliwe motywy działania sprawców.

Rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie podinsp. Andrzej Fijołek poinformował, że podejrzewany został zatrzymany w czwartek rano pod Warszawą.

– Zatrzymany posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Będziemy ustalać jego pełną tożsamość. Trwają czynności z zatrzymanym – powiedział podinsp. Fijołek.

Dodał, że zatrzymania dokonali policjanci ze specjalnej grupy śledczej z KWP w Lublinie i policyjni kontrterroryści przy wsparciu funkcjonariuszy ABW.

Śledztwo w sprawie zabójstwa prowadziła Prokuratura Okręgowa w Lublinie, jednak w czwartek jej rzecznik prok. Marcin Kozak poinformował PAP, że postępowanie przejęła Prokuratura Krajowa.

Według ustaleń do zabójstwa doszło w poniedziałek ok. godz. 9.30-9.45 na chodniku, na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie). Do ofiary podszedł nieznany dotąd mężczyzna, który oddał dwa strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze trzy strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały łącznie siedem ran postrzałowych (w obrębie głowy, klatki piersiowej i pleców), dokładnie pięć ran wlotowych i dwie wylotowe.

Zastrzelony mężczyzna to obywatel Federacji Rosyjskiej Robert K., który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skriepiecki.

W środę Tusk mówił, że wszystko wskazuje na to, że było to zabójstwo polityczne, ale trzeba czekać „na dowody i bardziej konkretne przesłanki”. Jego zdaniem, jeśli było to morderstwo na zlecenie Rosji, to jest to bardzo poważny fakt o wymiarze międzynarodowym.

– To jest terroryzm państwowy – zaznaczył Tusk.

Źródło: PAP