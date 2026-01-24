Premier: schronisko dla zwierząt w Sobolewie zostało zamknięte

Schronisko w Sobolewie w województwie mazowieckim zostało zamknięte przez powiatowego lekarza weterynarii – podał premier Tusk. „Nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy skazują zwierzęta na cierpienie" – wskazał premier.

Nieprawidłowości w zarządzaniu placówką oraz złe warunki, w których przebywają zwierzęta, nagłośnili w ostatnim czasie piosenkarka Dorota Rabczewska oraz poseł Lewicy Łukasz Litewka.

W sobotę 24 stycznia od godz. 12 pod urzędem gminy w Sobolewie trwała demonstracja, której uczestnicy domagali się poprawy warunków życia dla psów w schronisku, z którym gmina ma podpisaną umowę. Następnie uczestnicy zgromadzenia przenieśli się pod bramy schroniska.

„Schronisko w Sobolewie to kolejny dowód na to, że ludziom desperacko brakuje tego, czego możemy uczyć się od psów: miłości, wierności, charakteru. Powiatowy Lekarz Weterynarii zamknął dziś to schronisko. Nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy skazują zwierzęta na cierpienie" – napisał premier na portalu X.

Do sprawy odniosło się także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Resort poinformował, że decyzja o zamknięciu schroniska jest wynikiem niezastosowania się właściciela obiektu do wcześniejszych decyzji wzywających do usunięcia uchybień w prowadzeniu schroniska.

„Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie doręczył właścicielowi schroniska w Sobolewie decyzję o natychmiastowym zamknięciu obiektu oraz zakazie prowadzenia schronisk dla zwierząt. Dokument jest wynikiem niestosowania się właściciela obiektu do wcześniejszych decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii wzywających do usunięcia uchybień w prowadzeniu schroniska. W azylu jest ok. 180 psów i kilka kotów" – podano.

Jak wskazał resort, w związku z utrzymującymi się mrozami MSWiA poleciło wojewodom skontrolowanie schronisk dla zwierząt w całej Polsce. Inspektorzy weterynarii przeprowadzili ponad 200 takich niezapowiedzianych wizyt. „Uchybienia stwierdzono między innymi właśnie w schronisku "Happy Dog" w Sobolewie w pow. garwolińskim" – podało ministerstwo na portalu X.

W komunikacie po kontroli z 22 stycznia 2026 r. MSWiA wskazało, że w wyniku tej kontroli „w niektórych schroniskach wykazano szereg rażących uchybień".

„Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji koordynuje akcję kontroli w schroniskach dla bezdomnych zwierząt w całym kraju. Aktualnie trwa szczegółowa analiza raportów spływających ze wszystkich województw. Natomiast już teraz stwierdziliśmy uchybienia w czterech placówkach. Są to m.in. schroniska w Tarnowie, Oświęcimiu, Sobolewie i Golubiu-Dobrzyniu" – podało ministerstwo 22 stycznia.

Źrodło: PAP/XYZ