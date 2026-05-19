Premier Węgier: stosunki z Polską mogą wrócić na wysoki poziom

Premier Węgier Peter Magyar, który we wtorek przybył z wizytą do Polski, podkreślił, że stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić na wysoki poziom, na którym kiedyś się znajdowały. Naszym celem jest wzmocnienie Grupy Wyszehradzkiej, a nawet jej rozszerzenie, na przykład o Austrię – dodał.

Premier Węgier podczas konferencji prasowej w Krakowie, po spotkaniu z metropolitą krakowskim kard. Grzegorzem Rysiem podkreślił, że to „wielki zaszczyt”, że pierwszą zagraniczną podróż po wyborach odbywa do Polski.

– Cieszę się, że będziemy prowadzić rozmowy na wysokim szczeblu, a stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić tam, na ten wysoki poziom, na którym kiedyś były – dodał Magyar.

Poinformował, że podczas wizyty w Polsce łącznie będzie mu towarzyszyć sześciu węgierskich ministrów, z czego troje jest już obecnych na miejscu: minister spraw zagranicznych Anita Orban, minister ds. relacji społecznych i kultury Zoltan Tarr oraz minister transportu i inwestycji David Vitezy.

Magyar dodał, że w środę w Warszawie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkami Sejmu i Senatu – Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawą-Błońską. Poinformował, że także w środę pojawi się w Gdańsku, gdzie spotka się z b. prezydentem Lechem Wałęsą.

Węgierski premier pytany, jakie są najważniejsze kwestie, które trzeba uregulować, aby poprawić stosunki polsko-węgierskie, podkreślił, że „po prostu trzeba powrócić do normalności”. Dodał, że „trzeba mówić o tym wszystkim, co nas łączy, a nie o tym, co nas dzieli”. Wymienił w tym kontekście tradycję kontaktów polsko-węgierskich i Grupę Wyszehradzką.

– Naszym celem jest wzmocnienie Grupy Wyszehradzkiej, a nawet jej poszerzenie, na przykład o Austrię, albo inne kraje. Myślę, że ta współpraca ma najlepsze dni przed sobą, a nie za sobą – powiedział.

Grupa Wyszehradzka to platforma współpracy Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Została zainicjowana na początku lat 90-tych (jeszcze przed rozpadem Czechosłowacji), jej zadaniem było pogłębianie współpracy zaangażowanych krajów w kwestii przystąpienia do Unii Europejskiej i NATO.

Źródło: PAP