Prezydenci Polski i Ukrainy rozmawiali w Bukareszcie. „Polska nadal będzie wspierać Ukrainę”
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oznajmił po rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim, że usłyszał zapewnienie o kontynuacji wsparcia Polski dla Ukrainy. Do rozmów doszło w trakcie szczytu grupy B9.
Prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się w środę w Bukareszcie, na marginesie szczytu grupy B9.
„Pan prezydent potwierdził, że wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane” – oznajmił prezydent Ukrainy, dziękując Polsce za dotychczasowe wsparcie.
„Ważne jest, że mamy wspólne stanowisko: relacje te powinny być rzeczywiście silne i dobrosąsiedzkie” – podkreślił.
Grupę B9 tworzą Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria i Rumunia. W środę prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że jest „zdecydowanym zwolennikiem poszerzenia formatu B9 o państwa skandynawskie”
Przyszłoroczny szczyt formatu ma odbyć się w Warszawie.
Źródło: PAP