Prezydenci Polski i Ukrainy rozmawiali w Bukareszcie. „Polska nadal będzie wspierać Ukrainę”

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oznajmił po rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim, że usłyszał zapewnienie o kontynuacji wsparcia Polski dla Ukrainy. Do rozmów doszło w trakcie szczytu grupy B9.

Prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się w środę w Bukareszcie, na marginesie szczytu grupy B9.

„Pan prezydent potwierdził, że wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane” – oznajmił prezydent Ukrainy, dziękując Polsce za dotychczasowe wsparcie.

With the President of Poland, Karol Nawrocki @NawrockiKn, on the sidelines of the Bucharest Nine Summit, we had a substantive discussion on bilateral relations between Ukraine and Poland. Importantly, we share a common position: these relations must be truly strong and… pic.twitter.com/u6P2ACOkQO — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2026

„Ważne jest, że mamy wspólne stanowisko: relacje te powinny być rzeczywiście silne i dobrosąsiedzkie” – podkreślił.

Grupę B9 tworzą Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria i Rumunia. W środę prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że jest „zdecydowanym zwolennikiem poszerzenia formatu B9 o państwa skandynawskie”

Przyszłoroczny szczyt formatu ma odbyć się w Warszawie.

Źródło: PAP