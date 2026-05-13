13.05.2026 18:17

Prezydenci Polski i Ukrainy rozmawiali w Bukareszcie. „Polska nadal będzie wspierać Ukrainę”

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oznajmił po rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim, że usłyszał zapewnienie o kontynuacji wsparcia Polski dla Ukrainy. Do rozmów doszło w trakcie szczytu grupy B9.

Prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się w środę w Bukareszcie, na marginesie szczytu grupy B9.

Pan prezydent potwierdził, że wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane” – oznajmił prezydent Ukrainy, dziękując Polsce za dotychczasowe wsparcie.

„Ważne jest, że mamy wspólne stanowisko: relacje te powinny być rzeczywiście silne i dobrosąsiedzkie” – podkreślił.

Grupę B9 tworzą Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria i Rumunia. W środę prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że jest „zdecydowanym zwolennikiem poszerzenia formatu B9 o państwa skandynawskie”

Przyszłoroczny szczyt formatu ma odbyć się w Warszawie.

Źródło: PAP

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent Polski Karol Nawrocki podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent Karol Nawroki rozmawiali na marginesie szczytu grupy B9.
Fot. PAP/Paweł Supernak
