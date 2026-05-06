06.05.2026 17:25

Prezydent Nawrocki stwierdził, że Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy, których USA wycofają z Niemiec

Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeżeli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech – zadeklarował w środę prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Litwie.

Prezydent zadeklarował jednocześnie, że będzie zachęcał amerykańskiego przywódcę, by ci żołnierze zostali w Europie.

– Myślę, że to jest zadanie dla prezydenta Polski w trosce o Polskę, ale też w trosce o całą Europę, aby przekonać prezydenta Donalda Trumpa, że gdy już taką decyzję co do komponentu w Niemczech podejmie, aby ci żołnierze zostali w Europie, czyli w Polsce albo w jednym z państw bałtyckich czy w innym regionie, to już decyzja pana prezydenta Donalda Trumpa. Ja do takich decyzji będę zachęcał, aby zostali w Europie – oświadczył prezydent Nawrocki.

Zadeklarował także, że jeżeli prezydent USA Donald Trump podejmie decyzję o „zmniejszeniu komponentów wojsk amerykańskich w Niemczech, to my w Polsce jesteśmy gotowi do tego, aby żołnierzy amerykańskich przyjąć”. Wskazał, że mamy gotową infrastrukturę do tego celu.

Powiedział również, że jak największa obecność wojsk amerykańskich w Europie jest w interesie bezpieczeństwa zarówno państw bałtyckich, jak i Europy Środkowej czy Europy Wschodniej „niezależnie od poglądów”.

Pentagon zdecydował o wycofaniu 5 tys. żołnierzy z Niemiec

W miniony piątek poinformowano, że szef Pentagonu Pete Hegseth zdecydował o wycofaniu ok. 5 tys. żołnierzy z Niemiec. Ma to nastąpić w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy. W sobotę prezydent USA Donald Trump oświadczył, że zamierza zmniejszyć liczbę stacjonujących w Niemczech żołnierzy o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy.

Obecnie w Niemczech stacjonuje między 35 a 37 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W 2020 r. Trump zapowiedział wycofanie 9,5 tys. z nich, zarzucając Berlinowi niewypełnianie zobowiązań wobec NATO. Część wojsk miała trafić do Polski, ale te plany nie zostały wówczas zrealizowane.

Możliwość zmniejszenia liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech Trump sygnalizował już wcześniej. Mówił też o ewentualnym scenariuszu wycofania wojsk z Włoch i Hiszpanii, krytykując te dwa kraje za brak pomocy udzielanej USA.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział w niedzielę w wywiadzie telewizyjnym, że Amerykanie pozostają najważniejszym partnerem Niemiec w NATO pomimo różnicy zdań w sprawie wojny z Iranem. Zaznaczył, że redukcja amerykańskich wojsk w RFN jest od dawna przedmiotem rozmów i nie ma związku z jego sporem z prezydentem Trumpem.

Wcześniej, w sobotę rzeczniczka NATO Allison Hart poinformowała, że Sojusz współpracuje z USA w celu zrozumienia szczegółów decyzji administracji w Waszyngtonie o planowanym wycofaniu części wojsk amerykańskich z Niemiec.

Prezydent Karol Nawrocki z wizytą na Litwie

Wypowiedź prezydenta Nawrockiego dotyczącego możliwości przyjęcia żołnierzy USA padła podczas jego wizyty na Litwie. Prezydent przebywał tam na poligonie, na którym odbywają się ćwiczenia wojskowe Brave Griffin 26–II, w których biorą udział żołnierze państw NATO. Nawrocki obserwował ćwiczenia z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą.

W wypowiedzi dla mediów Karol Nawrocki wskazał, że Polskę i Litwę łączy dążenie do rozwoju potencjału sił zbrojnych oraz lojalne wywiązywanie się z sojuszy w ramach NATO, z myślą o bezpieczeństwie obu państw, krajów bałtyckich i Europy.

Nawrocki zaznaczył, że Polska i Litwa są świadome zagrożeń, także hybrydowych, dla państw bałtyckich, wschodniej flanki NATO i dla Europy. Jak zauważył, oba państwa potwierdzają podczas trwających ćwiczeń wojskowych swoją gotowość do obrony.

Prezydent podał także, że rozmawiał ze swoim litewskim odpowiednikiem m.in. o planach rozszerzenia Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9) i kwestii wspólnego tworzenia jednolitego systemu umocnień obronnych.

– To co nas łączy z prezydentem Nausedą, to patrzenie w kierunku interoperacyjności naszych wojsk, rozwoju modernizacyjnego, ale też infrastruktury podwójnego zastosowania pomiędzy Polską, Litwą i państwami bałtyckimi, rozwój potencjału naszych sił zbrojnych i lojalne wywiązywanie się ze swoich sojuszy w ramach NATO. A wszystko to z myślą o bezpiecznej Polsce, bezpiecznej Litwie, bezpiecznych państwach bałtyckich i bezpiecznej Europie – powiedział prezydent Polski.

Źródło: PAP

Prezydent Karol Nawrocki (po lewej) i prezydent Litwy Gitanas Nauseda (po prawej) podczas spotkania z przedstawicielami mediów w trakcie manewrów wojskowych „Brave Griffin 26-II” w okolicach miejscowości Kamień na Litwie
Prezydent Karol Nawrocki wskazał, że Polska jest gotowa przyjąć amerykańskich żołnierzy, których USA chcą przenieść z Niemiec. Na zdjęciu Nawrocki (po lewej) i prezydent Litwy Gitanas Nauseda (po prawej) podczas spotkania z przedstawicielami mediów w trakcie manewrów wojskowych „Brave Griffin 26-II” w okolicach miejscowości Kamień na Litwie. Fot. PAP/Artur Reszko
