Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 22.05.2026
NEWSROOM XYZ
22.05.2026 20:46

Prezydent Nawrocki: wojska USA w Polsce to gwarancja bezpieczeństwa

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5 tys. amerykańskich żołnierzy. Prezydent Karol Nawrocki ocenił, że decyzja potwierdza strategiczny charakter relacji polsko-amerykańskich i wzmacnia bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.

Donald Trump poinformował w czwartek na platformie Truth Social o decyzji dotyczącej skierowania do Polski „dodatkowych” 5 tys. żołnierzy USA. Amerykański prezydent podkreślił, że decyzję podjął „w oparciu” o relacje z prezydentem Karolem Nawrockim, którego wspierał podczas kampanii wyborczej w 2025 roku.

Do sprawy odniósł się w piątek prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami powiatu sokołowskiego. Jak podkreślił, obecność wojsk USA w Polsce ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kraju. – Amerykańscy żołnierze razem z polskimi żołnierzami, z polskimi generałami, z naszymi siłami zbrojnymi, są gwarancją bezpieczeństwa nas wszystkich – powiedział prezydent.

Czytaj również: Bezpieczna łączność w martwym punkcie? Państwo traci kontrolę nad krytycznym zasobem

Nawrocki zaznaczył również, że decyzja administracji USA oznacza utrzymanie dotychczasowej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce. Przypomniał, że podczas swojej pierwszej wizyty w USA 3 września Donald Trump miał zapewnić go, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zostanie zmniejszona. – „Nie będzie mniej amerykańskich żołnierzy w Polsce, być może będzie więcej” – relacjonował słowa Trumpa polski prezydent.

Prezydent ocenił, że sojusz z USA ma znaczenie nie tylko militarne, ale także gospodarcze i technologiczne. Według Nawrockiego relacje z Waszyngtonem są fundamentem bezpieczeństwa Polski od dekad. Dodał, że współpraca z administracją Donalda Trumpa przynosi „realne efekty”, wskazując m.in. na zaproszenie Polski na grudniowy szczyt G20 oraz zaangażowanie strony amerykańskiej w uwolnienie Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia.

Podczas wystąpienia Nawrocki odniósł się także do zawetowanej przez siebie ustawy dotyczącej programu SAFE. Prezydent tłumaczył, że nie podpisał ustawy po wielotygodniowych konsultacjach z ekspertami i z powodu braku jasnych informacji dotyczących kosztów finansowania. Jak mówił, nie chciał zgodzić się na wieloletnie zadłużanie państwa „bez znajomości oprocentowania”.

Czytaj również: Młodzi nie czują, że mają wpływ. A to oni zdecydowali o zmianie władzy

Jednocześnie prezydent przypomniał o swojej inicjatywie „SAFE 0 proc.”. Według Nawrockiego projekt został przejęty przez Polskie Stronnictwo Ludowe i trafił już do Sejmu. Prezydent stwierdził również, że projekt – podobnie jak kilkanaście innych inicjatyw prezydenckich – jest obecnie „mrożony” przez marszałka Sejmu.

W trakcie spotkania w powiecie sokołowskim Karol Nawrocki podkreślał także, że nie traktuje urzędu prezydenta jako „trofeum”. Jak mówił, jego celem jest rozwój i bezpieczeństwo Polski. W kontekście decyzji Donalda Trumpa ocenił, że relacje Warszawy i Waszyngtonu pozostają „bardzo poważne”, a współpraca obu państw wzmacnia bezpieczeństwo całej wschodniej flanki NATO.

Źródło: PAP

Karol Nawrocki
Podczas wystąpienia Nawrocki odniósł się także do zawetowanej przez siebie ustawy dotyczącej programu SAFE. Prezydent tłumaczył, że nie podpisał ustawy po wielotygodniowych konsultacjach z ekspertami i z powodu braku jasnych informacji dotyczących kosztów finansowania. Fot. PAP/Przemysław Piątkowski
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Paradoks w światowej energetyce. Elektrowni węglowych przybywa, ale prądu z węgla ubywa
Ponad 90 proc. nowych bloków węglowych na świecie powstaje w Chinach i Indiach. Jednak rozwój OZE jest tak szybki, że nawet w tych krajach zielona energia wypiera węgiel. W efekcie, choć w 2025 r.…
22.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Sławosz Uznański-Wiśniewski: próba cenzury i uciszania głosów krytycznych
W Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) narasta spór dotyczący jej funkcjonowania, realizacji programów oraz wypowiedzi Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Astronauta mówi o „próbie cenzury”.
22.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Kryzys w Polskiej Agencji Kosmicznej. Pracownicy składają skargi, branża mówi o problemach
Do ministra finansów i gospodarki trafiła skarga obecnych i byłych pracowników Polskiej Agencji Kosmicznej, którzy wskazują na problemy organizacyjne, napięcia kadrowe i ograniczenie części działań…
22.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Czy AI zlikwiduje kolejki do lekarzy? Założyciel Jutro Medical o rewolucji w ochronie zdrowia (WYWIAD)
O chorobie, która zainspirowała go do zrobienia „najmniej startupowego startupu, jaki można sobie wyobrazić”. O wyjeździe do Cambridge, który pozwolił odzyskać wiarę we własne możliwości. I o…
22.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Przełomowy wyrok w sprawie sędziów. Odmowa powołania nie może być arbitralna
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka. Sprawa dotyczy decyzji prezydenta Lecha Kaczyńskiego wobec kandydatów na sędziów ze stycznia 2008 r.…
21.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Co po referendum w Krakowie? „Poligon przed przyszłorocznym starciem KO i PiS”
Pięć najważniejszych pytań i odpowiedzi, które poznamy po niedzielnym referendum w Krakowie, gdzie mieszkańcy głosują nad odwołanie prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej i…
22.05.2026