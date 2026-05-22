Prezydent Nawrocki: wojska USA w Polsce to gwarancja bezpieczeństwa

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5 tys. amerykańskich żołnierzy. Prezydent Karol Nawrocki ocenił, że decyzja potwierdza strategiczny charakter relacji polsko-amerykańskich i wzmacnia bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.

Donald Trump poinformował w czwartek na platformie Truth Social o decyzji dotyczącej skierowania do Polski „dodatkowych” 5 tys. żołnierzy USA. Amerykański prezydent podkreślił, że decyzję podjął „w oparciu” o relacje z prezydentem Karolem Nawrockim, którego wspierał podczas kampanii wyborczej w 2025 roku.

Stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego – ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy.

Dobre sojusze to sojusze oparte na współpracy, wzajemnym szacunku i dbaniu o nasze wspólne bezpieczeństwo.



Dziękuję Prezydentowi Stanów Zjednoczonych… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) May 21, 2026

Do sprawy odniósł się w piątek prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami powiatu sokołowskiego. Jak podkreślił, obecność wojsk USA w Polsce ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kraju. – Amerykańscy żołnierze razem z polskimi żołnierzami, z polskimi generałami, z naszymi siłami zbrojnymi, są gwarancją bezpieczeństwa nas wszystkich – powiedział prezydent.

Czytaj również: Bezpieczna łączność w martwym punkcie? Państwo traci kontrolę nad krytycznym zasobem

Nawrocki zaznaczył również, że decyzja administracji USA oznacza utrzymanie dotychczasowej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce. Przypomniał, że podczas swojej pierwszej wizyty w USA 3 września Donald Trump miał zapewnić go, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zostanie zmniejszona. – „Nie będzie mniej amerykańskich żołnierzy w Polsce, być może będzie więcej” – relacjonował słowa Trumpa polski prezydent.

Prezydent @POTUS wysłał jasny sygnał, że kolejni żołnierze amerykańscy trafią do Polski. Nie będzie żadnego obniżenia liczby amerykańskich żołnierzy - Prezydent RP @NawrockiKn. pic.twitter.com/ngejJvCR48 — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) May 22, 2026

Prezydent ocenił, że sojusz z USA ma znaczenie nie tylko militarne, ale także gospodarcze i technologiczne. Według Nawrockiego relacje z Waszyngtonem są fundamentem bezpieczeństwa Polski od dekad. Dodał, że współpraca z administracją Donalda Trumpa przynosi „realne efekty”, wskazując m.in. na zaproszenie Polski na grudniowy szczyt G20 oraz zaangażowanie strony amerykańskiej w uwolnienie Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia.

Podczas wystąpienia Nawrocki odniósł się także do zawetowanej przez siebie ustawy dotyczącej programu SAFE. Prezydent tłumaczył, że nie podpisał ustawy po wielotygodniowych konsultacjach z ekspertami i z powodu braku jasnych informacji dotyczących kosztów finansowania. Jak mówił, nie chciał zgodzić się na wieloletnie zadłużanie państwa „bez znajomości oprocentowania”.

Czytaj również: Młodzi nie czują, że mają wpływ. A to oni zdecydowali o zmianie władzy

Jednocześnie prezydent przypomniał o swojej inicjatywie „SAFE 0 proc.”. Według Nawrockiego projekt został przejęty przez Polskie Stronnictwo Ludowe i trafił już do Sejmu. Prezydent stwierdził również, że projekt – podobnie jak kilkanaście innych inicjatyw prezydenckich – jest obecnie „mrożony” przez marszałka Sejmu.

W trakcie spotkania w powiecie sokołowskim Karol Nawrocki podkreślał także, że nie traktuje urzędu prezydenta jako „trofeum”. Jak mówił, jego celem jest rozwój i bezpieczeństwo Polski. W kontekście decyzji Donalda Trumpa ocenił, że relacje Warszawy i Waszyngtonu pozostają „bardzo poważne”, a współpraca obu państw wzmacnia bezpieczeństwo całej wschodniej flanki NATO.

Źródło: PAP