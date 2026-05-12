12.05.2026 13:45

Prokuratura: w sprawie Zondacrypto zabezpieczono 13 terabajtów danych

W śledztwie w sprawie Zondacrypto zabezpieczono ponad 100 sztuk sprzętu elektronicznego oraz 13 terabajtów danych z serwerów produkcyjnych tej giełdy kryptowalut. Zwrócono się także do innych giełd, aby zabezpieczyć pieniądze i dane – poinformowała Prokuratura Regionalna w Katowicach.

W postępowaniu przesłuchano dotychczas kilkuset pokrzywdzonych oraz przyjęto niemal 2 tys. zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – dodali śledczy, którzy zamierzają wystąpić o pomoc także do zagranicznych organów ścigania.

Przesłuchiwane kolejne osoby ws. Zondacrypto; wkrótce informacja o zabezpieczonych środkach

Śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła 17 kwietnia. Jest ono prowadzone pod kątem oszustw znacznej wartości oraz prania brudnych pieniędzy. Nowe informacje na temat prowadzonego postępowania przekazał we wtorek rzecznik tej prokuratury Michał Binkiewicz.

„Zabezpieczono 104 sztuki sprzętu elektronicznego oraz ponad 13 TB plików z serwerów produkcyjnych Zondacrypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju. Zwrócono się do ponad 100 największych na świecie giełd kryptowalut w celu zabezpieczenia ujawnionych pieniędzy oraz istotnych danych teleinformatycznych" – podał w komunikacie prokurator Michał Binkiewicz.

W postępowaniu przyjęto dotychczas niemal 2 tys. zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i przesłuchano kilkuset pokrzywdzonych. Poza nimi przesłuchano także 26 świadków, którzy nie są pokrzywdzonymi, ale mają wiedzę na temat Zondacrypto.

Prokurator Michał Binkiewicz podał, że śledczy wystąpili z europejskim nakazem dochodzeniowym do Czech, ale – tłumacząc to dobrem śledztwa – nie chciał ujawnić, o wykonanie jakich czynności chodzi.

– Na koniec tygodnia zaplanowano ekspedycję wniosków o pomoc prawną do Włoch oraz do Szwajcarii. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratorów śledzą przepływy blockchain w celu zabezpieczenia pieniędzy oraz katalogowania transferów pomiędzy Zondacrypto a innymi giełdami kryptowalut. Analizowane są także portfele założone przez Zondacrypto – dodał rzecznik.

Jak zapowiedział, w kolejnych dniach przedstawiona zostanie zbiorcza informacja o zabezpieczonych w śledztwie pieniądzach.

Źródło: PAP

Fot. PAP/Jarek Praszkiewicz
