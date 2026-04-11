Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.04.2026
11.04.2026 13:57

Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej wybrała wiceprzewodniczących partii

Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej wybrała w sobotę 15 wiceprzewodniczących partii, sekretarza i skarbnika.

Nowymi wiceprzewodniczącymi KO zostali Barbara Nowacka, Adam Szłapka, Andrzej Domański, Radosław Sikorski i Rafał Grupiński oraz dziesięć osób, które były wiceprzewodniczącymi Platformy Obywatelskiej. To Bartosz Arłukowicz, Borys Budka, Małgorzata Kidawa-Błońska, Ewa Kopacz, Izabela Leszczyna, Dorota Niedziela, Marzena Okła-Drewnowicz, Tomasz Siemoniak, Cezary Tomczyk i Rafał Trzaskowski.

Sekretarzem generalnym KO będzie Marcin Kierwiński, który pełnił tę funkcję także w PO. Skarbnikiem został Jan Grabiec, który również pełnił tę funkcję w Platformie.

Wybór całego nowego zarządu KO ma się odbyć na kolejnym posiedzeniu Rady Krajowej KO.

Partia Koalicja Obywatelska powstała w październiku 2025 r. z połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Nowoczesna i Inicjatywa Polska zostały zlikwidowane, a ich członkowie w większości zapisali się do KO.

W marcu 2026 r. odbyły się powszechne wybory szefów regionów i przewodniczącego KO, którym został Donald Tusk.

Andrzej Domański i Donald Tusk
Rada Krajowa KO wybrała wiceprzewodniczących partii, skarbnika oraz sekretarza generalnego. Jednym z wiceprzewodniczących został minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. W wyborach na przewodniczącego w marcu 2026 r. wygrał Donald Tusk. Fot. PAP/Leszek Szymański
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Nie tak miała wyglądać liberalizacja kolei. RegioJet wychodzi z Polski, jego prezes grzmi: To piekło
RegioJet, czeski przewoźnik kolejowy, w czwartek rano nieoczekiwanie poinformował o wycofaniu się z Polski. Prezes firmy zarzuca polskiej stronie niechęć do autentycznego otwarcia rynku i czarny PR…
09.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Edukacja zdrowotna obowiązkowa od września. Seksualność poza programem
Edukacja zdrowotna od września stanie się obowiązkowa, jednak bez komponentu dotyczącego zdrowia seksualnego. To efekt wielomiesięcznych sporów i nacisków politycznych, o których otwarcie mówi…
09.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG na rekordowych poziomach, na GPW wraca optymizm. 10 kwietnia 2026 r.
W piątek indeks WIG po raz pierwszy w historii przebił barierę 130.000 pkt po tym, jak na giełdę wrócił optymizm. W WIG20 najlepsze było Modivo, z kolei mocne spadki zaliczył Orlen. Inwestorzy liczą…
10.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Miasta walczą o siedzibę ESA. Oto ich kluczowe argumenty
Osiem polskich aglomeracji walczy, by to na ich terenie została zbudowana siedziba nowego centrum badawczego Europejskiej Agencji Kosmicznej. W czasie debaty w redakcji XYZ ich przedstawiciele nie…
10.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
9 najlepszych lokat półrocznych. Ranking XYZ (kwiecień 2026 r.)
Najlepsze lokaty półroczne stopniowo znikają z rynku. Banki ograniczają ofertę promocyjną na rzecz mniej atrakcyjnej standardowej. Zostało jednak jeszcze kilka propozycji, na które warto zwrócić…
10.04.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo
O włos od miliarda złotych, czyli polski rynek fonograficzny w 2025 r.
Wartość polskiego rynku muzycznego wzrosła w minionym roku o 14,2 proc., osiągając 970,7 mln zł. Do symbolicznej granicy 1 mld zł zabrakło niewiele. Przekroczylibyśmy ten próg, gdyby każdy Polak…
10.04.2026