Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej wybrała wiceprzewodniczących partii

Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej wybrała w sobotę 15 wiceprzewodniczących partii, sekretarza i skarbnika.

Nowymi wiceprzewodniczącymi KO zostali Barbara Nowacka, Adam Szłapka, Andrzej Domański, Radosław Sikorski i Rafał Grupiński oraz dziesięć osób, które były wiceprzewodniczącymi Platformy Obywatelskiej. To Bartosz Arłukowicz, Borys Budka, Małgorzata Kidawa-Błońska, Ewa Kopacz, Izabela Leszczyna, Dorota Niedziela, Marzena Okła-Drewnowicz, Tomasz Siemoniak, Cezary Tomczyk i Rafał Trzaskowski.

Sekretarzem generalnym KO będzie Marcin Kierwiński, który pełnił tę funkcję także w PO. Skarbnikiem został Jan Grabiec, który również pełnił tę funkcję w Platformie.

Wybór całego nowego zarządu KO ma się odbyć na kolejnym posiedzeniu Rady Krajowej KO.

Partia Koalicja Obywatelska powstała w październiku 2025 r. z połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Nowoczesna i Inicjatywa Polska zostały zlikwidowane, a ich członkowie w większości zapisali się do KO.

W marcu 2026 r. odbyły się powszechne wybory szefów regionów i przewodniczącego KO, którym został Donald Tusk.